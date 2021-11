Ethereum Dapps arrive à Solana, le cofondateur de Reddit investit M pour créer des médias sociaux sur la blockchain

Solana (SOL)

Les Dapps Ethereum populaires arrivent chez Solana, le cofondateur de Reddit investit dans la création d’un média social, la blockchain

AnTy10 novembre 2021

« Nous sommes à un point d’inflexion crucial en ces premiers jours du Web3 », a déclaré Alexis Ohanian lors de la conférence Solana Breakpoint qui se tient actuellement à Lisbonne.

Alexis Ohanian, le co-fondateur de Reddit, investit dans la construction d’un média social décentralisé sur la blockchain Solana.

Selon l’annonce faite lors de la conférence Solana Breakpoint qui se tient actuellement à Lisbonne, Ohanian a déclaré que sa société de capital-risque Seven Seven Six investirait 50 millions de dollars en partenariat avec Solana Ventures, qui investira 50 millions de dollars. Ohanian a déclaré dans un communiqué,

« Avec une blockchain haute performance comme Solana, il existe une opportunité sans précédent de fusionner le social et la crypto d’une manière qui ressemble à un produit social Web2, mais avec l’incitation supplémentaire de donner aux utilisateurs une véritable propriété. » « Nous sommes à un point d’inflexion crucial en ces premiers jours du Web3. »

Le PDG de Heavy Solana, le PDG de FTX, Sam Bankman Fried, a également déclaré cette semaine que les médias sociaux sur la blockchain pourraient être « absolument énormes ».

« Je pense que cela résout beaucoup de problèmes existants, qui arrivent vraiment au premier plan de la société en ce moment. »

Pendant ce temps, Raj Gokal, COO chez Solana Labs, Web3 transforme les créateurs en propriétaires et les utilisateurs en parties prenantes.

« Les médias sociaux dans le métavers seront une collection de millions de communautés autosuffisantes. »

Le jeton natif de la blockchain Solana, SOL, la 5ème plus grande crypto avec sa capitalisation boursière de 73,5 milliards de dollars, a connu une adoption institutionnelle substantielle. Les produits d’investissement de Solana ont attiré 154 millions de dollars d’argent des investisseurs jusqu’à présent cette année, tandis que dans l’ensemble, ils ont généré 246 millions de dollars d’actifs sous gestion, selon les données du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Pendant ce temps, SOL se négocie à 243 $, en hausse de 12 954 % depuis le début de l’année, après avoir atteint son nouveau sommet historique à 260 $ le week-end dernier.

Machine virtuelle Ethereum (EVM) sur Solana

Au milieu du développement en cours sur Solana, Neon Labs a annoncé avoir levé 40 millions de dollars lors d’un tour de vente de jetons privé dirigé par Jump Capital avec d’autres participants, notamment Solana Capital, Three Arrows Capital, Rockaway Blockchain Fund, IDEO CoLab Ventures, Ethereal Ventures et autres.

La startup crypto construit une machine virtuelle Ethereum (EVM) sur Solana et utilisera le nouveau capital pour augmenter ses effectifs à 30, contre 15, au cours des prochains mois.

L’EVM est actuellement en ligne sur Solana testnet et devnet et sera « bientôt » lancé sur le réseau principal. Une fois publié sur le réseau principal, il permettra aux dapps basés sur Ethereum d’être facilement déployés sur Solana.

Des projets DeFi populaires comme Aave, Sushi et d’autres ont déjà manifesté leur intérêt pour le déploiement sur Neon EVM. Neon Labs cherche également à attirer et à intégrer davantage de dapps et d’utilisateurs grâce à des programmes d’incitation à l’extraction de liquidités.

« Le protocole Aave arrive à Solana », a écrit le fondateur d’Aave Stani Kulechov sur Twitter.

