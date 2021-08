Ethereum dépasse Bitcoin en popularité à Singapour

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Près de quatre détenteurs de crypto singapouriens sur cinq possèdent Ether, suivis de Bitcoin, Cardano et Binance Coin, révèle une étude de Gemini et CoinMarketCap.

***

L’éther est plus populaire que Bitcoin à Singapour, selon une nouvelle étude. Le « Rapport sur l’état de la crypto-monnaie de Singapour 2021 », réalisé par l’échange de crypto-monnaie Gemini en partenariat avec CoinMarketCap et Seedly, a constaté que plus des deux tiers des Singapouriens qui ont des investissements financiers possèdent actuellement des crypto-monnaies.

Le rapport, qui comprenait 4 348 adultes vivant à Singapour qui s’identifient comme intéressés par les produits d’investissement et les finances personnelles, montre que le 67% des personnes interrogées possèdent actuellement des actifs cryptographiques.

Seulement 19% des détenteurs de crypto-monnaie dans ce pays sont des femmes. En outre, l’étude décrit le détenteur moyen de crypto-monnaie singapourien comme un «homme de 29 ans avec un revenu annuel médian des ménages d’environ 51 968 $ à Singapour (38 456 $ US) par an ».

En ce qui concerne la distribution des actifs cryptographiques détenus par les investisseurs singapouriens, Ether, la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum, prend un net avantage avec 78% comme la crypto-monnaie la plus populaire, tandis que 69% des détenteurs de crypto-monnaie possèdent Bitcoin.

D’autre part, Cardano et Binance Coin suivent les deux premiers avec respectivement 40 % et 31 %. De plus, un investisseur sur quatre possède XRP et Tether (USDT), selon l’enquête.

Investissement et pandémie

Le rapport révèle que l’intérêt des gens pour les crypto-monnaies a augmenté en partie en raison de la pandémie de COVID-19, car 67% des détenteurs de crypto ont investi davantage pendant la pandémie pour se couvrir contre l’inflation ou investir leur revenu disponible plus élevé en raison des blocages.

De même, la recherche a déterminé que 34% des personnes qui n’ont pas de crypto-monnaie maintenant sont susceptibles de commencer à investir dans des crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois.

D’autre part, le manque de connaissances et de compréhension est le principal facteur qui dissuade les non-propriétaires de crypto-monnaies d’investir dans la classe d’actifs. La volatilité des marchés de la cryptographie, la nature risquée des investissements cryptographiques et le manque de surveillance réglementaire ont également été signalés comme des obstacles à l’investissement.

Avec un impôt nul sur les gains en capital sur les revenus des crypto-monnaies, Singapour s’est imposé comme une plaque tournante pour les crypto-monnaies et la blockchain dans la région Asie-Pacifique.

Il y a eu beaucoup d’intérêt à investir à Singapour. Un rapport publié par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a révélé que des sociétés telles que Google, Alibaba et au moins 300 autres sociétés ont présenté leurs demandes d’effectuer des paiements et des échanges de crypto-monnaie dans le pays asiatique. En fait, en janvier, Gemini a commencé à opérer dans ce pays.

Sources : Enquête Gemini, Cointelegraph, Coindesk

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash