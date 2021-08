Ethereum dépasse les 3 000 $ alors que Bull Rally se poursuit, atteignant son plus haut niveau depuis mai ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Le 7 août, Ethereum a dépassé les 3 000 $ lors d’un rallye en cours sur le marché de la cryptographie, atteignant un sommet en trois mois.

L’ETH éclate

Les derniers jours ont été intéressants pour les marchés de la cryptographie. Les discussions concernant les amendements en duel à une exigence de déclaration de taxe sur les crypto-monnaies dans le projet de loi bipartite sur l’infrastructure des États-Unis en cours d’adoption par le Congrès ont tourbillonné. Alors que les experts de l’industrie suggèrent qu’un amendement soutenu par la Maison Blanche pourrait porter un coup dur à l’industrie de la cryptographie, les marchés semblent imperturbables.

Le prix de l’éthereum a dépassé le niveau de 3 000 $ samedi pour la toute première fois depuis mai. Le plus grand altcoin au monde en valeur marchande a pu sortir de la fourchette de négociation dans laquelle il était resté bloqué à la suite de l’activation réussie de la dernière mise à niveau de hard fork surnommée «London».

Il s’agit d’une mise à niveau de la blockchain Ethereum qui a introduit plusieurs améliorations au protocole. La proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 est sans aucun doute la partie la plus importante de Londres car elle a peaufiné le mécanisme de génération de frais conduisant à brûler une partie des frais de base.

Depuis le lancement de la mise à niveau jeudi, environ 2,70 ETH sont brûlés chaque minute selon la chaîne éther. Le montant total d’ETH retiré de la circulation au cours des deux derniers jours environ est d’environ 8 968 ETH, d’une valeur de 28 millions de dollars sur la base du prix actuel de l’ETH d’environ 3 137,56 $.

Alors que l’ETH est toujours bien en deçà de son sommet à vie de plus de 4 356,99 $ affiché le 12 mai lors du plus grand rallye du marché de la crypto à ce jour, le prix du jeton n’a pas été aussi élevé en trois mois. Le roi altcoin a gagné plus de 13,19 % au cours des dernières 24 heures.

D’un point de vue technique, le passage de l’ETH au-dessus de 3 000 $ est un signe encourageant. Si l’actif cryptographique est capable de transformer le niveau psychologique en support, il jouera probablement un rôle clé en l’aidant à progresser davantage.

Bien qu’il y ait une raison technique d’être baissier à moyen terme sur la base des tendances historiques, les chances favorisent les taureaux à court terme.

Une année historique pour Ethereum

Ethereum a connu des changements importants au cours de la dernière année. La crypto-monnaie est en train d’être adoptée par le grand public, les acteurs de Wall Street, dont Goldman Sachs, proposant désormais à leurs clients des produits ETH.

Mais le changement le plus profond est peut-être le hard fork de Londres qui a été récemment expédié. Après le déploiement, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est assez confiant quant au développement à venir du réseau, qui implique la fusion du réseau principal Ethereum et de la chaîne de balises ETH 2.0.

Buterin a déclaré à Bloomberg le 5 août que la mise à jour de Londres est “la preuve que l’écosystème Ethereum est capable d’apporter des changements importants” et qu’elle “me rend définitivement plus confiant quant à la fusion”.