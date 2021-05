Ethereum dépasse les 3000 dollars pour quadrupler en valeur en 2021

Une représentation de la monnaie virtuelle Ethereum est vue devant un graphique boursier dans cette illustration

L’éther de crypto-monnaie a dépassé les 3000 dollars lundi pour établir un nouveau record dans un rallye éblouissant qui a surpassé le plus gros bitcoin, les investisseurs pariant que l’éther sera de plus en plus utilisé dans un futur système financier décentralisé.

Ether, le jeton négocié sur la blockchain Ethereum, a augmenté de 3% sur l’échange Bitstamp à 3144,81 $ en transactions du matin à Londres. Il est en hausse de 325% pour l’année jusqu’à présent, dépassant facilement une hausse de 95% du bitcoin plus populaire.

En partie, le grand rallye est un rattrapage des gains de fin 2020 en bitcoin, a déclaré James Quinn, directeur général de Q9 Capital, un gestionnaire de patrimoine privé de crypto-monnaie à Hong Kong.

Cela reflète également les améliorations apportées à la blockchain ethereum, a-t-il déclaré, et une évolution croissante vers le «DeFi», ou finance décentralisée, qui fait référence à des transactions en dehors des banques traditionnelles pour lesquelles la blockchain ethereum est une plate-forme cruciale.

«Au début, le rallye était vraiment mené par le bitcoin, car comme de nombreux investisseurs institutionnels sont entrés dans l’espace, ce serait leur premier port d’escale naturel», a déclaré Quinn.

«Mais au fur et à mesure que le rallye a mûri au cours des six derniers mois, vous avez DeFi et beaucoup de DeFi sont construits sur Ethereum.»

Le lancement de fonds négociés en bourse éther au Canada et la demande croissante de portefeuilles éther pour traiter des jetons non fongibles tels que l’art numérique ont également fait grimper le prix.

Le taux croisé éther / bitcoin a grimpé de plus de 100% cette année et a atteint un sommet de 2,5 ans dimanche, indiquant un degré de rotation dans la deuxième plus grande crypto-monnaie alors que les investisseurs diversifient leur exposition.

“La flambée des volumes DeFi continue de faire grimper les prix d’Ethereum alors que les investisseurs gagnent en confiance dans la cryptographie et considèrent Ethereum comme un actif sûr au deuxième rang”, a déclaré Jehan Chu, associé directeur de la société de capital-risque de blockchain de Hong Kong Kenetic Capital.

Illustrant la dynamique de ces nouvelles transactions, Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la Banque européenne d’investissement prévoyait d’émettre une obligation numérique sur la blockchain Ethereum, tandis que JP Morgan prévoyait un fonds Bitcoin géré.

Le géant du capital-risque Andreessen Horowitz cherche à lever un nouveau fonds pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour investir dans les crypto-monnaies et les start-ups cryptographiques, a rapporté vendredi le Financial Times, soulignant l’intérêt pour le secteur.

Bitcoin, le plus grand actif cryptographique du monde avec plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, a regagné la barre des 50000 dollars la semaine dernière et a oscillé autour de 58700 dollars lundi, en hausse d’environ 4% mais bien en dessous de son record de 64895,22 dollars.

