Ethereum devance The Burning – Trustnodes ⋆ Crypto nouveaux médias

Ethereum a atteint son plus haut niveau depuis juin, la devise étant proche de dépasser 2 700 $ dans une sorte de mini course haussière.

Il est passé d’un creux de 2 463 $ plus tôt dans la journée à environ 2 700 $ avant de se replier légèrement, en mouvement mais actuellement à 2 672 $ au moment de la rédaction, comme on peut le voir ci-dessus.

Le ratio a également été haussier, passant de 0,057 bitcoin par eth à 0,068, avec une augmentation de 3,56% par rapport au bitcoin aujourd’hui.

Ratio ETH/BTC, août 2021

Une grande raison de cette augmentation peut être la combustion, avec EIP1559 devant être activé dans 20 heures selon les estimations d’Etherscan.

À cette heure demain, nous verrons de belles images d’eth brûlés par le bloc alors que le nouvel algorithme de frais de base brûlés entre en vigueur.

La capacité doublera également techniquement car les frais de base sont fixés à un niveau qui cible 50 % d’utilisation du réseau, ce qui rend les estimations des frais beaucoup plus prévisibles et devrait donc augmenter la commodité de l’utilisateur pour les dapps défi.

Le lancement d’un nouveau jeton defi par dYdX peut également contribuer à cette tendance haussière, car certains nouveaux détenteurs pourraient bien les convertir en eth.

Mais la gravure est évidemment l’événement bien plus important car elle modifie la crypto-économie d’eth pour rendre l’actif potentiellement plus rare, même en termes absolus, si plus d’eth est brûlé dans les frais de base d’un bloc qu’il n’en est donné aux mineurs – ou aux jalonneurs ultérieurs – en récompenses de bloc.

Cela le réduira également relativement, les mineurs ne recevant plus les frais en bloc, les frais de base, qui à la place “disparaîtront” en étant “brûlés” ou techniquement en étant envoyés à l’adresse 0x00000 – l’adresse réseau à laquelle personne a la clé privée et donc personne ne peut y accéder.

Cela signifie que la pression d’approvisionnement des mineurs réduira, ce qui devrait agir comme une sorte de réduction d’eth, et peut-être plus en fonction de l’utilisation du réseau qui détermine à quel point les frais sont brûlés.

Tout cela se déclenche en quelques heures, et ainsi l’eth gagne contre le bitcoin et contre le dollar avec lui pour voir s’il peut franchir ces 2 700 $ pour se diriger vers potentiellement 3 200 $.

