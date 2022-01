Ethereum devrait s’échanger au-dessus de 4 000 $ pendant la majeure partie du premier trimestre 2022 et au-delà

Cela fait plus de deux mois que je n’ai pas écrit sur Ethereum (CCC :ETH-USD). À l’époque, Ether se négociait autour de 3 800 $. Depuis le début du quatrième trimestre jusqu’au 28 décembre, l’ETH-USD s’est principalement négocié au-dessus de 4 000 $, atteignant 4 843 $ en novembre.

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

Malgré le mouvement latéral d’Ether, il terminera 2021 en hausse de plus de 400%. S’il s’agissait d’un stock, vous seriez heureux comme une palourde avec vos retours. Cependant, par rapport à certains des plus petits concurrents de crypto-monnaie d’Ethereum – Solana (CCC :SOL-USD) est en hausse de plus de 9 000 % depuis le début de l’année — 2021 était l’année du mouvement latéral.

Au premier trimestre de 2022, les partisans d’Ethereum s’attendent à ce que le prix de la pièce continue d’augmenter. Je crois que oui. Voici pourquoi.

Prédictions de prix Ethereum

Compte tenu du manque de fondamentaux que possèdent les crypto-monnaies, les prévisions de prix sont toujours intéressantes. Ils varient considérablement.

Shrey Dua, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, a récemment couvert certaines prévisions de prix d’Ethereum pour 2022. À court terme, FXStreet a suggéré qu’Ether pourrait atteindre 4 533 $, soit une augmentation de 22% du prix (prix du 31 décembre). Des prévisions plus étendues incluent 5 000 $ d’ici le milieu de 2022 (Coin Price Forecast) et 6 989 $ d’ici la fin de 2022 (Wallet Investor).

Donc, si Ethereum atteint 4 533 $ d’ici la fin mars, je ne pense pas qu’il soit question que 5 000 $ d’ici le début de juillet et 6 989 $ d’ici décembre prochain soient réalisables. Sur la base des prix actuels, atteindre ces trois objectifs signifierait un rendement 2022 de 87,5%.

C’est tout un recul par rapport à 400%+ en 2021.

Cependant, si elles sont exactes, il existe de nombreuses autres prévisions de prix qui pourraient générer une appréciation significative non seulement en 2022, mais au cours des prochaines années. Capital.com a rapporté que DigitalCoin voit l’ETH-USD atteindre 6 380 $ en 2022, 7 569 $ d’ici 2025 et 16 858 $ d’ici 2028.

Si tous les chiffres ci-dessus se vérifient, nous parlons d’un taux de croissance annuel composé de 24,06 %. Un excellent retour pour la plupart des investisseurs, mais je soupçonne que de nombreux investisseurs en crypto seront déçus par une telle décélération des prix.

Mark Cuban suggère que son utilité est la clé

J’ai toujours dit que les meilleurs investissements cryptographiques à long terme seront ceux qui fourniront le plus d’utilité. Alors Cardano (CCC :ADA-USD) et Solana viennent immédiatement à l’esprit.

Alors que Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, croit Bitcoin (CCC :BTC-USD) est « meilleur or que l’or », le milliardaire considère Ethereum comme le véritable gagnant parmi les crypto-monnaies.

« ‘J’apprécie [ether] Suite [than bitcoin] parce que je peux voir un nombre illimité d’applications qui vont changer le biz [and] monde de la consommation pour toujours », a tweeté Cuban le 16 octobre. « Et pour les utiliser, vous devez acheter [ether]», a rapporté Taylor Locke de CNBC en novembre.

Bien qu’il considère le Bitcoin comme une excellente alternative à l’or, Cuban pense qu’Ethereum est le meilleur investissement en raison de son utilité.

Alors que je continue de surveiller le développement d’autres cryptos liés à Ethereum pour voir si leur utilité peut surpasser celle d’Ethereum, je pense qu’il est juste de dire que l’évaluation de Cuba n’est pas loin de la réalité.

La ligne de fond

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, je ne pense pas qu’il ne fasse aucun doute que l’année à venir sera pleine de nouveaux développements dans les crypto-monnaies et la blockchain qui changeront à jamais le monde.

Quels seront ces nouveaux développements, je ne pourrais vraiment pas le dire, sauf pour souligner qu’Ethereum 2.0 sera l’un d’entre eux, et cela devrait exercer une pression à la hausse sur le prix de sa pièce.

Voici ce que j’ai écrit à propos d’Ethereum en octobre : « La seule chose que j’ai toujours dit à propos des crypto-monnaies, c’est que leur succès ultime réside dans leur utilité. Dans mon dernier article sur Ethereum, j’ai expliqué comment Ethereum 2.0 augmenterait considérablement son utilité, augmentant les transactions qu’il traite par seconde de 30 aujourd’hui à plus de 100 000 dans Ethereum 2.0.

« Une fois qu’il aura atteint ce nombre, le monde sera son huître. En attendant, les vrais croyants à l’Ether devraient rester assis et se détendre », ai-je ajouté.

Si vous possédez Ethereum, ne vous inquiétez pas pour votre pari. Une fois qu’Ethereum 2.0 aura pleinement émergé, vous en bénéficierez énormément. En attendant, asseyez-vous et profitez de la balade.

Cela dit, assurez-vous de garder votre ceinture de sécurité attachée en tout temps ; le vol risque d’être cahoteux.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.