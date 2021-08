Ethereum, Dogecoin et Uniswap gagnent alors que le marché de la crypto pompe Crypto new media

Ethereum a franchi la barre des 3 000 $ hier alors que les meilleures pièces de monnaie ont sauté sur l’annonce d’une législation favorable concernant les crypto-monnaies aux États-Unis, ont montré des données provenant de plusieurs sources.

L’actif se négocie légèrement au-dessus de 3 000 $ au moment de la publication, avec une zone de résistance au niveau de prix de 3 160 $, comme le montre le graphique ci-dessous.

Image : ETH/USD via TradingView.

Cependant, il reste dans une tendance haussière ferme, passant de 1 700 $ le mois dernier au niveau de prix d’aujourd’hui. L’indice de force relative, une mesure utilisée par les traders pour évaluer la dynamique des prix d’une action ou d’un autre titre, n’est ni suracheté ni sous-acheté, signalant que l’actif ne se dirige pas vers une correction.

Les autres cryptos en tête des charts verts étaient Dogecoin (+6%), Uniswap (+11%) et Litecoin (+9,4%), avec Bitcoin et XRP pompant relativement plus bas avec des mouvements de seulement +4% et +2,9% respectivement.

Pourquoi Ethereum pompe-t-il ?

La mise à jour EIP-1559 récemment déployée, qui brûle un certain ETH chaque fois qu’une transaction est traitée par des mineurs sur le réseau, est un facteur fondamental majeur qui motive Ethereum.

EIP-1559 a été lancé pour la première fois en 2018 en tant que solution à la volatilité des frais et aux transactions bloquées / retardées et a été l’un des développements les plus cruciaux et les plus attendus de la blockchain Ethereum depuis sa création en 2015.

La mise à niveau rend les frais plus prévisibles pour les utilisateurs d’Ethereum. Contrairement à la conception consensuelle précédente, des « frais de transaction de base » sont désormais facturés aux utilisateurs après avoir été déterminés par un algorithme en fonction de l’occupation du réseau, et les utilisateurs peuvent, à leur tour, « pourboire » aux mineurs traiter leurs propres transactions plus rapidement.

Et c’est un succès. Plus de 20 980 ETH ont été brûlés à peine une semaine après le lancement, ce qui représente plus de 65 millions de dollars aux prix actuels. 3 ETH sont brûlés chaque minute, avec une moyenne de 0,5 ETH brûlés par bloc.

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.