Ethereum doit aller au-delà de DeFi ⋆ Crypto nouveaux médias

Vitalik Buterin estime que le projet Ethereum, qu’il a cofondé, devrait s’étendre au-delà de DeFi.

S’exprimant lors de la quatrième conférence de la communauté Ethereum, il a déclaré:

«Être défini par DeFi est mieux que d’être défini par rien. Mais il faut aller plus loin ».

En effet, il a décrit les services publics non financiers comme «la partie la plus intéressante de la vision des blockchains à usage général», se plaignant qu’à la place, ce sont les applications financières qui dominent actuellement l’espace sur Ethereum.

Certes, la finance décentralisée a été la principale killer-application d’Ethereum jusqu’à présent, notamment grâce aux échanges décentralisés comme Uniswap, mais il existe déjà d’autres applications qui connaissent un succès considérable, comme les NFT.

Pourtant, la blockchain est à son meilleur lorsqu’il s’agit de transactions financières, donc en réalité, il est très probable que la finance continuera à jouer un rôle crucial dans ce domaine.

Selon Buterin cependant, diverses applications non financières devraient être développées sur Ethereum, telles que les médias sociaux décentralisés, la vérification d’identité et le financement de biens publics. Évidemment, il a précisé qu’il n’était pas du tout contre DeFi, mais a dit qu’il pense que les applications les plus intéressantes seront celles qui combinent des éléments financiers et non financiers.

Les NFT, par exemple, semblent parfaitement s’intégrer dans ce scénario.

Buterin a également précisé qu’il pensait qu’il pourrait peut-être y avoir beaucoup de nouvelles choses vraiment excitantes sur Ethereum, bien que dans quelques années.

Selon lui, la finance est simplement le domaine où l’ancienne technologie centralisée est la plus mauvaise et qui offre le plus grand potentiel de décentralisation.

Mais il a également souligné que pour faire ce nouveau bond en avant, les coûts de transaction doivent être réduits.

Hier, Vitalik a également fait une apparition dans une vidéo publiée par le célèbre acteur américain Ashton Kutcher avec sa femme Mila Kunis.

Bienvenue aux discussions sur la cuisine de Kutcher EP 1 #KryptoWithKunis #StonerCats #nft #eth @stonercatstv @VitalikButerin https://t.co/uuejuNJZp9 pic.twitter.com/qd5QUqRn3z – Ashton Kutcher (@aplusk) 21 juillet 2021

La vidéo a été utilisée pour promouvoir la série NFT « Stoner Cats » de Mila Kunis.