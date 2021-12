Ethereum en 2022 : qu’est-ce que l’argent dans le métaverse ?

Ethereum est une blockchain de contrat intelligent axée sur la création d’un environnement sécurisé et décentralisé pour héberger des applications de tous types. L’année dernière, la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) ont pris la scène pour montrer au monde les possibilités qui peuvent découler de la technologie blockchain. Cependant, les produits d’évolutivité qui peuvent augmenter les performances en réponse aux changements dans les demandes de traitement commencent à libérer le vaste potentiel d’Ethereum, et son co-créateur, Vitalik Buterin, a les yeux rivés sur la décentralisation des médias sociaux, des jeux, de la gouvernance et plus encore.

À ses débuts, Ethereum est largement devenu l’hôte de marchés pour le commerce et le prêt d’actifs cryptographiques (Uniswap et Aave) et l’achat ou la vente d’art numérique (OpenSea). L’introduction de plates-formes de deuxième couche construites au-dessus d’Ethereum, comme Arbitrum et Optimism, et de solutions technologiques telles que les cumuls ZK, réduira les frais de transaction et ouvrira Ethereum aux plates-formes de médias sociaux décentralisées comme Reddit.

Cet article fait partie de Semaine de l’avenir de l’argent, une série explorant les différentes (et parfois étranges) façons dont la valeur évoluera à l’avenir.

Le thème commun à tous les cas d’utilisation sera la nécessité pour les utilisateurs de posséder et de dépenser l’actif natif d’Ethereum, l’éther.

L’éther est la clé pour déverrouiller l’espace de blocage sur le réseau Ethereum, qu’il s’agisse de déployer de nouvelles applications, d’utiliser des applications existantes ou d’envoyer des jetons entre différents portefeuilles. L’atout natif est au réseau ce que le gaz est à une voiture. Après l’EIP 1559, les consommateurs de blockspace achètent et brûlent l’actif pour participer à l’économie numérique. Dans un futur proche, l’éther sera également utilisé pour implanter et sécuriser le réseau.

De par son utilité en tant que gaz, l’éther est devenu une unité de compte et l’appariement le plus courant sur les échanges décentralisés (DEX).

Qu’est-ce que l’argent dans le métaverse ?

Si Ethereum, les protocoles alternatifs de couche de base (c’est-à-dire Solana et Avalanche) et «le métaverse» réussissent finalement, la définition de l’argent deviendra beaucoup plus large que sa limitation fiduciaire aujourd’hui. Nous voyons déjà des protocoles lever des capitaux et des investisseurs mesurer leurs portefeuilles par rapport à l’éther au lieu de dollars ou même de pièces stables (tokens indexés sur la valeur d’une monnaie fiduciaire). Cependant, l’utilisation de l’éther comme monnaie ne discrédite pas le fiat, les pièces stables et autres réserves de valeur. C’est simplement un complément – ​​et qui pourrait potentiellement devenir une monnaie du métavers.

Les actifs cryptographiques, y compris l’éther, sont toujours beaucoup plus réflexifs à la demande que les pièces stables et les dollars, ce qui en fait un meilleur investissement qu’une monnaie (pour l’instant). Cependant, plus l’écosystème Ethereum grandit, meilleur est l’éther monétaire.

Actuellement, les spéculateurs l’emportent de loin sur les utilisateurs réels de la blockchain, mais un écosystème florissant est en train de changer, car l’éther peut être utilisé pour la DeFi, les NFT, la validation, les médias sociaux, etc. En fait, dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Coinbase, la société a souligné qu’elle avait constaté un changement majeur vers les personnes utilisant réellement la technologie blockchain en retirant leurs jetons des échanges.

Le graphique ci-dessous montre comment les utilisateurs en chaîne ont grandi avec les nouveaux comptes Coinbase, signalant que les utilisateurs sont vraiment intéressés à interagir avec les applications sur Ethereum. Des alternatives moins chères au réseau principal Ethereum, ou à la version en direct, ont gagné encore plus de terrain, avec Polygon renversant le réseau principal chez les utilisateurs actifs pendant une seule journée au début du mois d’octobre. De plus, Arbitrum a intégré 275 000 utilisateurs à la recherche d’interactions blockchain moins chères.

La tokenisation des actifs et la composabilité entre les applications DeFi commencent tout juste à créer des marchés ouverts et négociables pour des actifs qui étaient autrefois illiquides. Les actifs qui peuvent être échangés les uns contre les autres, utilisés comme garantie ou envoyés dans n’importe quelle partie du monde en un instant, commencent à se comporter beaucoup plus comme de l’argent que comme des biens ou des réserves de valeur.

Selon Julien Bouteloup, fondateur de Stake Capital et développeur principal de l’échange décentralisé Curve, la main-d’œuvre Web 3 a montré un intérêt important à être payée en équité symbolique sur des pièces stables. Bien que cela puisse être un effet secondaire du marché haussier et de la hausse des valorisations, les employés sont probablement vraiment intéressés à devenir propriétaires des projets sur lesquels ils travaillent.

Quelle est la prochaine étape pour la valeur de l’éther ?

Le jeu pour gagner vient probablement de commencer, et le jeu NFT basé sur Ronin, Axie Infinity, génère déjà des milliards de dollars de revenus annualisés. Les utilisateurs du monde entier vivent des revenus du jeu, les revenus constituant une part notable du produit intérieur brut des Philippines. Le lien entre le jeu et la finance se resserre, mettant en évidence un seul aspect d’un monde plus numérisé.

Si les tendances d’aujourd’hui se prolongent dans l’avenir de demain, le monde sera plus financiarisé que jamais. Il est trop tôt pour dire si ce sera un net positif pour l’humanité, mais la crypto et DeFi ont donné un aperçu du bon et du mauvais qui accompagnent la tokenisation.

Les largages aériens et la distribution d’actions (lorsqu’ils sont effectués correctement) ont distribué la richesse beaucoup plus librement et équitablement que les entreprises ne l’ont fait, historiquement. Cependant, l’autre côté est tout aussi vrai, car les escroqueries et les exploits montrent à quel point la cupidité peut être amplifiée par la tokenisation et l’économie anonyme.

Pour le meilleur ou pour le pire, la définition de l’argent continuera de s’assombrir à mesure que l’économie numérique se développe, tout comme elle l’a fait avec la création des cartes de crédit et des paiements en ligne et l’abandon du papier-monnaie. Cela correspond parfaitement au récit du métaverse, où la frontière entre le monde numérique et la vie réelle devient de plus en plus mince.