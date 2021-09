Ethereum enregistre une sortie phénoménale ! Le prix de l’ETH atteindra-t-il 3800 $ ce week-end? – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Action de prix ETH

Depuis hier, lorsque le marché a commencé à se retourner et à tomber dans le canal, l’ETH n’a pas été en mesure de monter beaucoup plus haut que 3 500 $. Le prix de l’Ethereum persiste dans les 3 400 $, mais si les taureaux reviennent sur le marché, le prix pourrait encore augmenter et remonter à la hausse.

En référence au graphique journalier, si les vendeurs continuent d’exercer une pression à la baisse sur le prix de l’Ethereum, le support initial pourrait se situer à 3 300 $, avec un support supplémentaire à 3 000 $, 2 800 $ et 2 600 $ en conséquence en dessous de la limite inférieure du canal.

Pendant ce temps, si les taureaux peuvent maintenir le niveau de support de 3 500 $ et permettre à l’Ethereum (ETH) de rebondir, un niveau de résistance initial pourrait être trouvé à 3 700 $, ce qui est supérieur aux moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Plus important encore, des niveaux de résistance supplémentaires à 4 000 $, 4 200 $ et 4 400 $ sont prévus.

Ethereum voit un écoulement phénoménal !

Les fondamentaux de la chaîne d’Ethereum continuent de s’améliorer. Selon les données d’IntoTheBlock, 1,2 milliard de dollars d’ETH ont été retirés de l’échange contrôlé en seulement 24 heures jeudi. En termes de sorties à court terme d’Ethereum sur une courte période de temps, il s’agissait d’un nouveau sommet.

La dernière fois que les sorties d’échange d’ETH ont dépassé le milliard de dollars, le prix de l’ETH a grimpé de 60% au cours des 30 jours suivants, selon le fournisseur de données. En conséquence, si cela se reproduit, Ethereum se négociera à un nouveau sommet historique supérieur à 5 500 $, entrant dans la zone de découverte des prix.

Au cours des 42 jours qui se sont écoulés depuis le hardfork, un total de 309 505 Ether d’une valeur de plus d’un milliard de dollars a été brûlé. À l’heure actuelle, la vitesse de combustion d’Ethereum est de 5,05 ETH par minute. La moyenne quotidienne a été de 26 millions de dollars par jour depuis le hardfork de Londres.

