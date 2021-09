Ethereum est “étonnamment positionné pour être une partie centrale” du métaverse: co-fondateur Vitalik Buterin

Buterin est également en faveur de l’émission annuelle de 5 milliards de DOGE, pense davantage à la culture des mèmes, est très surpris par NFT en tant que cas d’utilisation d’Ethereum et est très enthousiasmé par les ZK-SNARK.

“J’espère que doge pourra bientôt passer au PoS, peut-être en utilisant le code ethereum”, a déclaré le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, en réponse à la question du PDG et cofondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, sur les idées prometteuses pour la coopération Ethereum / DOGE.

Zhu a également demandé à Buterin ce qui l’avait intéressé à la populaire pièce de monnaie, qui a le soutien du PDG de Tesla, Elon Musk, tard mardi après que Buterin ait mené une “expérience Twitter aléatoire” où seules les personnes qu’il suit peuvent lui poser des questions sur tout ce qui est crypto ou non. – liés à la cryptographie.

Parlant en outre de Dogecoin, Buterin a déclaré qu’il favorisait les émissions d’approvisionnement de DOGE, 5 milliards par an d’émission de PoW par an. Au lieu de l’annuler, a déclaré Buterin, il devrait être placé « dans une sorte de DAO qui finance les biens publics mondiaux. S’intégrerait bien avec l’éthique saine et non gourmande de dogecoin. DOGE 0,92% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,28 $

Au cours de cette séance de questions-réponses sur Twitter, il a en outre partagé qu’il pensait “beaucoup plus à l’écosystème de discussion et de diffusion des mèmes / de la culture / des idées” qu’au marché des ressources, des droits de propriété et du commerce, qui était son objectif il y a une décennie.

Le métavers

Interrogé sur la leçon la plus difficile qu’il ait apprise grâce à l’expérience Ethereum, Buterin a déclaré que «les gens sont plus difficiles à coordonner étroitement en petits groupes que ce à quoi je m’attendais. Vous ne pouvez pas simplement amener tout le monde à s’asseoir en cercle, à voir la bonté inhérente de chacun et à s’entendre, surtout lorsque d’énormes conflits d’incitation sont en jeu. »

Son plus grand regret non technique dans son voyage Ethereum était la composition de la crypto-monnaie de huit co-fondateurs et “les avoir choisis si rapidement et sans discrimination”.

Techniquement, il avait une confiance insensée dans le fait que “Ethereum passera à la preuve d’enjeu d’ici 1 à 2 ans”, ce qui s’est avéré être complètement faux.

Quant au cas d’utilisation d’Ethereum qui l’a le plus surpris, ce sont les jetons non fongibles (NFT) qui prennent actuellement le contrôle de l’industrie de la cryptographie et stimulent l’utilisation de la blockchain Ethereum en ce moment, ce qui entraîne une augmentation du montant des ETH payés en frais brûlés. .

Selon lui, Ethereum est “étonnamment positionné pour être une partie centrale” du métaverse, défini comme Internet plus un état partagé afin que les objets puissent être déplacés entre les plates-formes.

Globalement en crypto, l’écosystème ENS – le service de nom Ethereum qui donne le nom d’utilisateur web3 pour toutes vos adresses de crypto-monnaie et sites Web décentralisés – et tout le concept d’utilisateurs et d’objets ayant des noms multiplateformes est une application évidente que les gens ne comprennent pas encore , il a dit.

L’avenir

La dernière recherche qui a le plus excité Buterin est ZK-SNARKs, un acronyme pour “Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge”, qui est une preuve cryptographique qui permet à une partie de prouver qu’elle possède certaines informations sans révéler ces informations. Il ne nécessite fondamentalement aucune interaction entre le prouveur et le vérificateur.

“Les ZK-SNARK deviennent si puissants si rapidement qu’un EVM SNARKed complet n’est pas si loin, c’est vraiment excitant.”

Les ZK-SNARK sont également la technologie de préservation de la vie privée qui, selon lui, sera la plus largement adoptée dans 30 ans. Buterin s’attend à ce qu’il s’agisse « d’une révolution importante alors qu’ils imprègnent le monde dominant au cours des 10 à 20 prochaines années ».

Le deuxième plus grand réseau évolue vers la preuve de participation (PoS), un narcissisme consensuel moins énergivore que la preuve de travail (PoW) ; une fois la fusion sur le réseau principal, l’absence d’état d’abstraction de compte et le sharding seront des mises à niveau de protocole hautement prioritaires, selon Buterin.

De plus, le passage de la cryptographie au PoS n’est qu’une petite partie de la solution, “en fin de compte, nous avons également besoin de beaucoup de personnes très intelligentes contribuant à des correctifs à plus long terme”, a déclaré Buterin, mentionnant l’énergie solaire, la fusion, la capture du carbone et l’arrosage de la poussière dans le atmosphère. Dans l’ensemble, Buterin pense « définitivement » que

“L’espace crypto doit réfléchir sérieusement à la façon dont il peut être une somme positive envers davantage de parties prenantes existantes pour gagner plus d’amis.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.