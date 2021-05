Ethereum est génial, acheter ETH aujourd’hui ne l’est pas

Si vous pensiez que Wall Street avait envie d’un marché boursier chaud, il ne tient pas une bougie pour le marché de la crypto Ethereum (CCC:ETH-USD). Mais l’ETH est-il toujours un bon achat? Jetons un coup d’œil à ce qui se passe à l’ETH à la fois hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

le Dow Jones vient de terminer une autre bonne semaine. Porté par de solides gains hebdomadaires dans les circonscriptions chenille (NYSE:CHAT), Nike (NYSE:NKE), Home Depot (NYSE:haute définition) et d’autres, la moyenne des blue chips a bondi de plus de 2,50%.

Le Dow Jones a affiché des records tout en voyant son rendement depuis le début de l’année croître de plus de 13%. Pour dire le moins, la performance est historiquement impressionnante. Mais pas par rapport à ce qu’était le marché d’Ethereum en 2021.

Ethereum fait un changement

Ethereum ou ETH pour la sténographie. Il a été appelé l’ordinateur mondial des actifs numériques. Il a largement joué le rôle de deuxième banane à Bitcoin (CCC:BTC-USD) popularité pendant la bulle cryptographique il y a quelques années.

Mais en 2021, il y a eu un changement perturbateur au sein de ce marché émergent qui aide l’ETH à prendre une nouvelle importance auprès des investisseurs de toutes sortes.

Ces dernières semaines et alors que BTC a largement langui, Ethereum a explosé plus haut. Le prix de l’ETH a bondi de plus de 90% au cours du dernier mois pour atteindre des sommets records et bondi de 460% en 2021. En comparaison, le BTC n’a augmenté que de 3,60% au cours des 30 derniers jours et flirte avec un rendement de 100% sur l’année.

Et pour ne pas compliquer les choses, Ethereum Classic est en hausse de plus de 250% en seulement un mois et de plus de 2000 en 2021!

Alors, qu’est-ce qui donne? Une partie de l’enthousiasme retrouvé des investisseurs pour l’ETH réside dans ses applications de financement décentralisé ou (DeFi). Bien que n’étant pas unique à Ethereum, le milliardaire et propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, pense que sa technologie blockchain a la fonctionnalité la plus puissante. Et si l’homme d’affaires averti de la rue a raison une fois de plus, les contrats intelligents d’Ethereum devraient éclipser l’utilisation de Bitcoin.

La montée des NFT

Mais une autre partie de la force relative du jeton qui ne peut être négligée est une torsion à croissance rapide de la technologie d’ETH utilisée pour créer des jetons non fongibles ou des NFT uniques en leur genre.

NFT? Considérez les NFT comme des propriétés numériques uniques composées de fichiers vidéo, audio et autres stockés sur la technologie de registre numérique d’Ethereum. Cela s’apparente à l’art numérique. Et à mesure que NFT gagne en popularité, plus les jetons Ether sont demandés. Plus important encore, sachez que certains NFT ont déjà changé de mains, numériquement bien sûr, pour des dizaines de millions de dollars.

En bout de ligne, les principaux acteurs de la NBA vendent des cartes à collectionner numériques. Pendant ce temps, eBay (NASDAQ:EBAY) cherche à tirer profit de cette tendance. Et la Bourse de New York crée des NFT célébrant des débuts historiques. Ceux-ci inclus Spotify (NYSE:ENDROIT), la toute première cotation directe du marché, ou DoorDash (NYSE:TIRET) IPO. Les réverbérations, plus que les cérémonies d’ouverture de la cloche, sonnent de longue durée.

Tableau des prix hebdomadaires d’un proxy Ethereum

Hoop rêves ou slam dunk? Grayscale Ethereum Classic Trust (OTCMKTS:ETCG). Et au cours du dernier mois, il est devenu le leader de facto sur le marché des ETH avec un gain de 300%.

Mais aujourd’hui, cette décision comporte un risque élevé.

Pour dire l’évidence, les investisseurs s’intéressent à l’ETH et encore plus à l’ETCG ces derniers temps. Techniquement et à court terme au moins, l’action ultra-volatile des prix a mis les actions dans une position risquée malgré une violente inversion des prix pour terminer la semaine.

Vendredi dernier, le proxy ETH a chuté de 37%. La vente spectaculaire a conduit les actions à tester le niveau de retracement de 50% d’ETCG lié à un creux d’octobre et à toutes fins utiles, il est au plus bas de tous les temps.

Contre-attaque des taureaux

Lundi a vu une contre-attaque des taureaux avec une offre d’écart d’environ 15% qui est principalement coincée entre le sommet précédent de la bulle d’ETCG et le soutien de Fibonacci à 38%. Mais je ne serais pas si prompt à penser ou à voir le pire comme étant passé.

Les chances sont que l’offre d’aujourd’hui est surtout plus rapide que les opérateurs d’argent tentent de tirer profit de la chasse aux bonnes affaires. Mais étant donné que les parts du jeu ETH restent bien au-dessus de sa bande de Bollinger hebdomadaire et que la stochastique est entrée en territoire de surachat, je serais enclin à attendre des tests supplémentaires et que les conditions secondaires extrêmes d’ETCG se refroidissent davantage avant de jouer sur ce stock Ethereum.

