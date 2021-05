Ethereum est-il toujours un achat à 4000 $?

Le prix de l’Ether, la crypto-monnaie native d’Ethereum, a réussi à franchir la barre des 4000 dollars pour la première fois de son histoire. Au début de 2021, il s’échangeait à 738 $, ce qui implique une appréciation de 400% en quelques mois seulement.

La question clé dans l’esprit des investisseurs Est-il trop tard pour acheter Ethereum au milieu de la récente flambée?

Analyse Ethereum vs Bitcoin

Les projets Ethereum DeFi ont tendance à s’appuyer sur la blockchain Ethereum et, à ce titre, ont mis en œuvre des technologies telles que Pickle Finance, SyncBond, Ark Gallery, DAOVentures et Polkastarter.

Le meilleur cas d’utilisation d’Ethereum a peut-être joué un rôle dans les performances supérieures de la crypto-monnaie par rapport au Bitcoin.

Le 1er avril 2021, Ethereum était évalué à 1935 $, tandis que le 30 avril 2021, Ethereum était évalué à 2763 $. C’est une augmentation d’environ 42,79%.

À titre de comparaison, le 1er avril 2021, Bitcoin était évalué à 59210 $, tandis que le 30 avril 2021, il était évalué à 54500 $, soit une diminution d’environ 7,95%.

Devriez-vous acheter Ethereum maintenant?

Ethereum a fait un énorme bond en valeur en peu de temps, donc si vous décidez d’acheter Ethereum (ETC), le prochain objectif de prix pourrait être de 4300 $, voire 4500 $. D’un autre côté, si le prix Ethereum tombe en dessous de 3500 $, cela signifierait un signal de “ vente ” fort pour les investisseurs car le niveau de soutien n’a pas réussi à attirer les acheteurs.

Les investisseurs à court terme doivent être prudents

Ethereum a attiré avec succès l’attention de nombreux investisseurs, ainsi que des développeurs dApp, et a été très populaire en raison de la montée en puissance des jetons non fongibles (NFT) et de leur valeur. Cela augure bien pour les perspectives à long terme d’Ethereum.

Obtenir une meilleure avance pour les investisseurs à court terme n’est pas une tâche facile étant donné qu’Ethereum a enregistré plusieurs nouveaux sommets ces derniers mois avec peu de résistance. L’investissement classique disant «la tendance est votre amie» peut être la bonne stratégie pour les investisseurs à court terme, car la tendance est clairement favorable.

Mais beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Les investisseurs qui cherchent à acheter aujourd’hui voudront peut-être fixer un stop loss proche du prix de 3500 $, car une baisse en dessous de ce niveau clé pourrait signaler le début d’un marché baissier.

En bout de ligne

L’élan est clairement du côté d’Ethereum et les investisseurs avec un laps de temps à long terme devraient être en mesure de résister à toute vente à court terme étant donné les perspectives à long terme.

Les spéculateurs et les investisseurs à court terme, en revanche, devraient être préparés à une sortie rapide, soit au prochain objectif de prix potentiel de 4300 $ à 4500 $, soit si le stop loss se déclenche à environ 3500 $.