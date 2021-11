Ethereum (ETH)

« Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois l’année dernière

AnTy18 novembre 2021

Le bailleur de fonds d’Ethereum a également levé 200 millions de dollars à une valorisation de 3,2 milliards de dollars auprès d’investisseurs, dont le fonds spéculatif Third Point et la plus grande banque d’Europe HSBC.

La société de technologie Blockchain ConsenSys a levé 200 millions de dollars lors d’une nouvelle levée de fonds qui lui a valu une valorisation de 3,2 milliards de dollars. Le nouveau capital provenait d’investisseurs, dont le fonds spéculatif Third Point et HSBC.

Un peu plus tôt cette année, HSBC, la plus grande banque d’Europe, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de lancer un pupitre de négociation crypto ou d’offrir l’actif aux clients, et maintenant elle investit dans les entreprises qui construisent l’infrastructure de l’écosystème crypto.

Il y a à peine six mois, ConsenSys a également levé 65 millions de dollars auprès de Mastercard et d’un autre géant bancaire, JPMorgan.

ConsenSys, basé à New York, a été fondé par le PDG Joe Lubin, qui a également cofondé la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum.

Le populaire portefeuille Ethereum MetaMask est l’un des principaux produits de ConsenSys, qui a annoncé mercredi que ses utilisateurs actifs mensuels ont maintenant atteint 21 millions, soit une augmentation de 38 fois par rapport à l’année dernière.

« Le portefeuille MetaMask de ConsenSys et d’autres outils offrent une plate-forme unique aux consommateurs, aux entreprises et aux développeurs pour s’engager, construire et créer sur le Web décentralisé », a déclaré Daniel Loeb, PDG de Third Point.

Il y a maintenant plus d’utilisateurs de MetaMask qu’il n’y en aura jamais de Bitcoin 🦊 Merci de nous avoir fait confiance pour vous aider à accéder et à naviguer sur Web3. Ce n’est que le commencement. pic.twitter.com/3yB17lILQV – MetaMask (@MetaMask) 17 novembre 2021

Le bailleur de fonds d’Ethereum qui détient une trésorerie d’ETH et d’autres crypto-monnaies a déclaré avoir levé des fonds extérieurs pour faciliter «l’hyper-croissance» et les acquisitions potentielles.

Le capital frais sera également utilisé pour effectuer 400 nouvelles embauches. « Il y a une guerre des talents en cours », a déclaré Simon Morris, directeur de la stratégie de ConsenSys, dans une interview, « et nous allons nous assurer que nous pouvons développer notre équipe, acquérir des équipes, acquérir des équipes », pour rester compétitif. sur le front Ethereum.

Cette année, plusieurs blockchains de couche 1 telles que Solana, Polkadot, Cosmos, Avalanche, Fantom, Polygon, BSC et d’autres ont développé leur écosystème et sont devenus un concurrent sérieux d’Ethereum, mais le PDG Lubin n’est pas vraiment concerné.

SOL -8,92% Solana / USD SOLUSD 195,08 $

-17,40 $-8,92 % Volume 3,13 b Variation – 17,40 $ Ouvert 195,08 $ En circulation 303,51 m Capitalisation boursière 59,21 b 13 min « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask augmentent de 38 fois l’année dernière 21 h Auto-garde intégrée de Brave Crypto Wallet donnera à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV 1 d Paradigm lance le plus grand nouveau fonds de capital-risque Crypto, Valkyrie et Coinbase ciblent DeFi DOT -5,72% Polkadot / USD DOT38,91 USD

-2,23 $-5,72% Volume 1,84 b Variation -2,23 $ Ouvert 38,91 $ Circulation 987,58 m Capitalisation boursière 38,42 b 13 min « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask augmentent de 38 fois au cours de l’année dernière 2 j 13 Semaine consécutive d’entrées Envoyer Bitcoin AUM à un record de 56 milliards de dollars et les 21 milliards de dollars passés d’Ether pour la première fois 1 avec une forte augmentation de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars ATOM -6,69 % Cosmos / USD ATOM26,46 $ US

-1,77 $-6,69 % Volume 505,62 m Variation -1,77 $ Ouvert 26,46 $ Circulation 224,77 m Capitalisation boursière 5,95 b 13 min Un réseau Canary pour permettre aux développeurs d’exécuter des tests et des expériences 1 mois Plus de 160 projets sont lancés sur Terra d’ici le début de l’année prochaine pour « amplifier la demande d’UST » et l’envoyer à 10 milliards de dollars, selon le fondateur AVAX -8,25 % Avalanche / USD AVAX 96,04 $ USD

-7,92-8,25 % Volume 1,89 b Variation -7,92 $ Ouvert 96,04 $ En circulation 220,29 m Capitalisation boursière 21,16 b 13 min « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois au cours de l’année dernière 21 h Auto-garde intégrée de Brave Crypto Wallet donnera à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV 1 d Paradigm lance le plus grand nouveau fonds de capital-risque Crypto, Valkyrie et Coinbase Target DeFi FTM -12,50 % Fantom / USD FTMUSD 1,89 $

-0,24 $-12,50 % Volume 682,85 m Variation -0,24 $ Ouvert 1,89 $ Circulation 2,55 b Capitalisation boursière 4,8 b 13 min « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask augmentent de 38 fois l’année dernière 1 d Paradigm lance le plus grand nouveau capital-risque Crypto Fund, Valkyrie et Coinbase ciblent le DeFi 5 d Le DeFi n’en est qu’à ses débuts avec beaucoup de potentiel mais se heurte à des obstacles réglementaires : rapport JPMorgan MATIC -5,60% Polygone / USD MATIC1,50 $

– 0,08 $ à 5,60 % Volume 1,05 b Variation – 0,08 $ Ouvert 1,50 $ Circulation 6,94 b Capitalisation boursière 10,4 b 13 min « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask augmentent de 38 fois l’année dernière 21 h Auto-garde de Brave intégrée Crypto Wallet donnera à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV 1 d Paradigm lance le plus grand nouveau fonds de capital-risque Crypto, Valkyrie et Coinbase Target DeFi

« Solana est une technologie merveilleuse », qui sera « importante à mesure que notre écosystème évolue », a déclaré Lubin dans son entretien avec Bloomberg. Mais il a noté que ces plates-formes aiment se considérer comme la première couche, mais en réalité, elles « rivalisent avec les protocoles de la couche 2 sur Ethereum ».

« Ethereum a choisi de se concentrer sur la décentralisation, et c’est là que vous obtenez la base de confiance », tandis que d’autres couches 1 se concentrent sur l’exécution plutôt que sur la sécurité ou la disponibilité des données. « Ethereum est clairement le gagnant en termes de sécurité, de décentralisation et de confiance », a-t-il ajouté.

Parlant de la participation de ConsenSys au développement du Web 3, le PDG Lubin a déclaré qu’ils « exploitent un volant d’inertie où nous construisons un ensemble d’outils de développement qui nous permettent, à nous et à notre communauté, de créer des applications sur une super application mondiale décentralisée open source », puis dans MeatMask, ils fournissent l’interface utilisateur à cette super application.

Ethereum ETH

4 047,00 $

-1.77%

-3,83%

-15,04%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.