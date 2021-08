Ethereum est le “plus grand commerce”, déclare l’analyste macro Raoul Pal – Voici pourquoi Crypto new media

L’analyste macro et ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, affirme qu’Ethereum (ETH) présente l’une des meilleures configurations de trading qu’il ait jamais vues.

Dans une nouvelle interview, Pal déclare que l’ETH s’annonce comme le “plus grand commerce” alors que les changements dans les fondamentaux d’Ethereum réduisent considérablement l’offre disponible de la deuxième crypto-monnaie.

“J’ai publié Global Macro Investor lundi ou lundi dernier, il y avait un article enterré là-bas, il faisait environ six pages et il s’intitulait” The Greatest Trade “, et c’est juste Ethereum. je pense [there’s] une meilleure configuration dans Ethereum… que mars 2020 ne l’était pour Bitcoin…

Fondamentalement, il y a 13% de tout le flottant d’Ethereum disponible. Tout le reste est jalonné, verrouillé et thésaurisé. Ils viennent de rendre l’approvisionnement plus difficile. L’offre est moindre. L’Ethereum qui est en flottement libre tombe tous les jours. Et maintenant, nous venons de retirer le jeton 1559. La plupart des gens vont commencer à jalonner le [ETH] ils tiennent, et il n’y a pas [ETH] disponibles et la demande est exponentielle. Une demande exponentielle rencontre une offre fixe équivaut à une augmentation exponentielle des prix. L’une des meilleures configurations que j’ai jamais vues.

Pal fait référence à la mise à jour EIP-1159 récemment lancée, qui introduit un mécanisme de facturation des frais au réseau Ethereum. Avec la mise à niveau, un certain pourcentage des frais est brûlé ou supprimé du système chaque fois qu’une transaction est traitée.

Plus de 11 982 ETH, d’une valeur de 37 millions de dollars, ont été brûlés au moment de la rédaction.

Juste après la mise en ligne d’EIP-1159, l’éminent crypto-trader Lark Davis a déclaré à ses 437 500 abonnés sur Twitter qu’il s’attendait à ce que l’approvisionnement quotidien d’Ethereum soit réduit de moitié.

« EIP 1559 a été mis en ligne aujourd’hui. Plus de 3 000 ETH ont été brûlés. Nous mettant sur la bonne voie pour brûler [6,000] à [7,000] ETH dans les 24 premières heures.

12 000 ETH seront extraits aujourd’hui. Il s’agit d’une réduction d’environ 50 % du flux d’approvisionnement, et nous attendons toujours la mise à niveau des principaux portefeuilles. »

Davis envisage également une autre mise à jour imminente d’Ethereum qui, selon lui, peut avoir un impact significatif sur l’offre d’ETH. Le commerçant met en évidence la fusion à venir entre le réseau principal Ethereum et la chaîne de balises, qui marquera le passage du protocole de la preuve de travail à la preuve d’enjeu.

Lark dit que la mise à jour peut réduire considérablement les émissions quotidiennes d’ETH.

«Ethereum, dans le cadre de la fusion de la preuve de travail à la preuve d’enjeu, va subir une réduction de 90% des émissions quotidiennes. Fondamentalement, nous allons passer de 12 800 récompenses de blocs Ethereum chaque jour à environ 1 280 Ethereum par jour, ce qui réduit essentiellement le taux d’inflation annuel d’environ 4,3 % à 0,43 %. C’est une réduction de 90 %.

La mise à jour, qui devrait avoir lieu cette année, permettra le jalonnement ETH et signalera la fin des activités minières dans le réseau Ethereum.

