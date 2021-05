Ethereum (ETH)

Ethereum est littéralement inutilisable; Les frais montent en flèche au nouvel ATH alors que les chiens prennent le contrôle du réseau

Plus de 5,7 millions de dollars ont été payés par les utilisateurs d’Ethereum en une heure. Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a généré près de 90 millions de dollars de frais, contre seulement 5,7 millions de dollars par Bitcoin.

Ce premier jour de la semaine s’est avéré assez volatil.

Le prix de l’Ether a franchi la barre des 4000 dollars pour atteindre un nouveau sommet historique de 4200 dollars, puis pour voir un recul bien nécessaire à 3760 dollars après une hausse de 110% en moins de 20 jours.

ETH: Un grand intérêt ouvert s’accumule sur une grève de 5k $ pic.twitter.com/v2bKB5TQdx – skew (@skewdotcom) 11 mai 2021

Cette volatilité fait monter en flèche les frais sur le réseau. Comme nous l’avons signalé, les frais ont commencé à augmenter depuis le début de ce mois, ne fournissant même pas deux semaines de répit des frais élevés après la hard fork de Berlin.

Mardi, les frais de transaction moyens ont atteint un nouveau record de près de 60 $. Mais ce ne sont que les frais moyens sur le réseau Ethereum; si vous devez utiliser une application DeFi, c’est extrêmement brutal car les gens notent que cela coûte 300 $ à 400 $ pour un échange.

Lundi, plus de 5,7 millions de dollars ont été payés par les utilisateurs d’Ethereum en une heure. Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a généré près de 90 millions de dollars de frais, contre seulement 5,7 millions de dollars par Bitcoin.

Les frais de gaz ont également atteint 300 Gwei, mais c’est moyen et ne prend pas en compte d’autres protocoles DeFi ou une transaction rapide.

Pour cette raison, les gens choisissent les goûts de BSC et Solana. «J’ai arrêté le swapping et l’agriculture pour la plupart sur ETH il y a des mois, je n’ai jamais regardé en arrière, j’ai l’impression de ne rien manquer. tout aussi bon ou meilleur retourne sur les fermes et les jetons sur les chaînes alternatives, et les frais me coûtent 1 $ pour les entretenir, pas 500 $ », a déclaré le commerçant MoonOverlord. BNB -0,25% Pièce Binance / USD BNB $ 658,73 USD

C’est pourquoi aucune des blockchains de couche 1 ne fait partie des 35 meilleurs gagnants de frais, selon les frais de crypto.

Ces frais élevés sur Ethereum correspondent à l’utilisation croissante du nombre de transactions, et les adresses actives continuent de grimper.

Alors que Uniswap, USDT, 1inch Exchange et USDC restent les plus gros consommateurs de gaz, les monnaies sont les plus échangées sur le populaire DEX Uniswap.

Lundi, des pièces à thème canin telles que SHIB, LEASH, AKITA, KISHU et ELON inspirées de Dogecoin ont envahi Internet et Uniswap avec Ethereum. À un moment donné, SHIB-ETH représentait le volume le plus élevé, supérieur à un milliard de dollars sur la plate-forme. Pourtant, c’est la quatrième plus grande paire échangée sur Uniswap avec un volume de 125 millions de dollars.

SHIB a en fait été répertorié sur Binance cette semaine en raison «d’un grand nombre d’utilisateurs qui l’exigent, au point que nous n’avons plus d’adresses de dépôt ETH», a déclaré le PDG Changpeng Zhao. “Cela ne s’est jamais produit auparavant pour aucune autre pièce ERC20.”

Merde comme des chats, Crypto Kitties a obstrué le réseau Ethereum en 2017, on dirait qu’il est temps pour les chiens de faire de même cette course de taureaux.

