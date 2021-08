Ethereum est sur le point d’exploser, déclare l’éminent analyste de la crypto, Nicholas Merten – Voici pourquoi Crypto new media

L’analyste de cryptographie étroitement suivi Nicholas Merten dit qu’Ethereum se prépare à exploser dans une nouvelle phase de marché haussier.

Dans une nouvelle session de stratégie, Merten examine la domination du marché d’Ethereum, qui montre la part de marché d’ETH par rapport à tous les autres actifs cryptographiques. Il note que la domination du marché d’Ethereum est sur le point de percer car elle menace de supprimer une zone de résistance cruciale.

«Même avec une variété d’autres crypto-monnaies maintenant qu’Etheruem doit rivaliser ou dépasser pour maintenir sa part de marché, il s’est généralement maintenu dans une plage de résistance que nous avons vue ici entre mars et mai 2017, autour de la plage de 19% à 20%. pour la domination du marché.

Et cela montre qu’il s’agit d’une mesure vraiment critique que nous devons surveiller… Et c’est un niveau psychologique énorme car une fois que nous avons franchi cette fourchette, nous avons grimpé jusqu’à 32% de domination du marché, une augmentation de plus de 50% de possession antérieure de parts de marché.

Une augmentation de la domination d’Ethreum sur le marché indique que la principale plate-forme de contrats intelligents prend de la valeur plus rapidement que les autres actifs cryptographiques.

L’analyste dit également que l’EIP-1559 d’Ethereum, la mise à niveau très attendue qui brûlerait une partie des frais de transaction, pourrait aider le dossier haussier de l’ETH en exerçant une pression déflationniste sur lui.

“[EIP-1559] en fin de compte, cela signifiera que nous aurons de moins en moins d’approvisionnement, et en fait avec la politique monétaire d’Ethereum, la façon dont cela fonctionne actuellement, s’il y a suffisamment d’activité dans le réseau, alors cela pourrait réellement tourner ETH non seulement en un actif qui a une certaine forme d’offre fixe, mais aussi une offre vraiment déflationniste, où l’ETH disponible sur le marché commence vraiment à diminuer plutôt qu’à augmenter, même avec des récompenses de mise. Et c’est une dynamique vraiment intéressante ici que nous devons garder à l’esprit.

Selon Merten, Ethereum semble aussi prêt que n’importe quelle crypto pour un marché haussier secondaire important dans un avenir proche.

«Je pense qu’Ethereum est une valeur sûre alors que nous entrons dans le marché haussier ici. La poursuite des altcoins, alors que nous entrons dans la vague secondaire… Nous pourrions très bien avoir ce shoot-up secondaire comme nous l’avons eu ici au milieu de 2017. »

