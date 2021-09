Ethereum et Chainlink enregistrent des gains à deux chiffres Crypto nouveaux médias

in

Ethereum gagne

Les taureaux d’éther peuvent enfin se réjouir L’ETH a cassé la résistance des frais généraux à 3 500 $ et a peu entre elle et 4 000 $. Ethereum a poursuivi la récente tendance macro consistant à atteindre des sommets ou des creux de session jusqu’à la clôture quotidienne avec un sommet de 3 842 $ seulement quelques minutes avant la clôture de la bougie de mercredi.

La domination d’Ethereum représente désormais 19,5% de la capitalisation boursière globale de la cryptographie.

Il existe d’innombrables variables dans la cryptographie à prendre en compte, mais Ether surpasse le bitcoin à un rythme rapide et la fractale de l’ETH ressemble de plus en plus au marché haussier de 2017.

Si Ether suit le cycle 2017 et qu’une hausse majeure est à venir, 7 500 $ pourraient être le premier objectif ci-dessus. Un objectif secondaire de 10 000 $ suivi de 20 000 $ pourrait être atteint si l’histoire se répète.

Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessus de Ivan Labrie les similitudes avec le dernier cycle cryptographique majeur et le cycle actuel dans lequel les traders sont immergés maintenant – le chartiste postule que les traders sont actuellement proches de la configuration de novembre 2017 sur le graphique.

L’éther est de +674% par rapport au dollar américain au cours des 12 derniers mois et de +92,96 % par rapport au BTC au cours de la même période.

La fourchette de prix sur 24 heures de l’ETH est de 3 382 $ à 3 842 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 3 092 $ à 3 842 $.

La fourchette de prix d’Ethereum sur 52 semaines est de 320 $ à 4 352 $. Le prix moyen de l’éther pour les 30 derniers jours est de 3 159 $.

Ether fermé la valeur quotidienne de la bougie de mercredi 3 842 $ et en chiffres verts pour le troisième jour consécutif.

Analyse de maillons de chaîne

L’action des prix de LINK s’est refroidie au cours des 12 derniers mois, mais les fondamentaux et les techniques peuvent être meilleurs que jamais.

Chainlink a vraiment mené le marché haussier à bien des égards au cours de l’été 2020. Cependant, malgré un développement et des progrès sans précédent dans l’écosystème, le prix n’a pas aussi bien performé en 2021.

Au cours des 12 derniers mois, LINK est de +82,25% contre le dollar américain, -54,72% contre BTC et -76,58% contre ETH.

Avec seulement le dernier tiers de 2021, où se dirige LINK ?

Le tableau ci-dessous de harisonhbn9718 montre que Chainlink est officiellement sorti de son modèle à la hausse et que le prochain objectif est le niveau de 35 $. Au-dessus de la résistance psychologique de 30 $, le mouvement mesuré sur l’échelle de temps quotidien de Chainlink peut porter le prix au-dessus de 40 $.

La fourchette de prix sur 24 heures de Chainlink est de 26,10 $ à 29,80 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 24,27 $ à 29,80 $.

La fourchette de prix sur 52 semaines de Chainlink est de 7,61 $ à 52,35 $ et son prix moyen sur 30 jours est de 26,08 $.

Chainlink a fermé la valeur de la bougie quotidienne de mercredi 29,75 $ et +11,31 % pour sa deuxième clôture consécutive en chiffres verts.