Ethereum établit un nouveau record alors que les banques montrent leur soutien à la crypto

Ethereum a fait la une des journaux cette semaine après avoir atteint de nouveaux sommets mercredi et jeudi plus tard – voici sa revue mensuelle pour avril 2021

Bitcoin a du mal à casser 56k $ alors qu’Ethereum approche 2,8k $

Ce fut une autre semaine frustrante pour les taureaux Bitcoin qui ont échoué dans leur tentative d’envoyer le prix du BTC au-dessus du niveau de 56000 $. La principale crypto a mal commencé la semaine après un week-end au cours duquel son prix a chuté en dessous de 49000 dollars. Les baissiers ont temporairement pris le contrôle du marché lundi, et l’actif a encore sombré à un plus bas de 30 jours juste au-dessus de 47k $.

La crypto a réussi à se rassembler en quelques heures, grimpant à 54,2k $ avant de fermer pour la journée à 53,4k $. Le prix du BTC est resté autour du niveau de 54000 dollars pendant la majeure partie de mardi, culminant juste en dessous de 55000 dollars ce jour-là. Le Bitcoin a finalement dépassé 55000 dollars mercredi, mais n’a pas réussi à dépasser 56000 dollars malgré de brèves périodes de tendance haussière. Au lieu de cela, il s’est échangé autour de cette fourchette, suivi d’une légère baisse à 54k $ jeudi. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto oscille autour de 54,2k $.

Ether a connu une bonne semaine avec suffisamment d’élan haussier pour propulser son prix au nord au-delà de 2700 $. Le jeton a généralement été à la hausse depuis mardi après être tombé à 2,2k $ plus tôt cette semaine. L’ETH a affiché mercredi un sommet de 2713 $ en milieu de semaine. Cependant, le prix s’est corrigé pendant quelques heures avant de récupérer et de franchir le plus haut de la veille.

Le crypto-actif a oscillé autour de 2750 $ jeudi avant de grimper à un nouveau sommet historique de 2798 $ du jour au lendemain. Son prix a baissé depuis lors, mais dans l’état actuel des choses, il y a encore une chance d’une cassure à 2800 $. Ethereum se négocie actuellement autour de 2780 $.

US Bank soutient NYDIG sur son produit ETF

Par le biais d’un article de blog, une banque américaine a présenté plus de détails sur son service de garde cryptographique, confirmant qu’elle gérera le produit ETF de NYDIG en attendant l’approbation de la SEC. Le blog a révélé que la banque en est à sa dernière étape de développement de l’offre impliquant la sélection des sous-dépositaires et des revues internes.

La banque a l’intention de distribuer le fonds Bitcoin ETF de NYDIG plus tard cette année, lorsque l’ETF obtiendra l’approbation. NYDIG a demandé l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en février, mais comme d’autres candidats, n’a reçu aucun commentaire. Mercredi, la Commission a signalé qu’elle avait reporté la décision sur l’application Bitcoin ETF de VanECk à juin au plus tôt.

Le chef de PayPal déclare que l’intérêt de la cryptographie a dépassé les projections de l’entreprise

Le chef de PayPal, Dan Schulman, a admis que la demande pour son offre de cryptographie avait dépassé les estimations initiales plus tôt cette semaine. Le fournisseur de services de paiement a mis les pieds dans le secteur de la crypto-monnaie au dernier trimestre de 2020 alors que les investisseurs institutionnels faisaient leur entrée. La société a maintenu son engagement envers la cryptographie et a été impliquée dans diverses activités liées à la cryptographie.

La dernière activité concerne sa filiale Venmo, qui a annoncé au milieu de ce mois qu’elle soutiendrait des actifs numériques sur sa plateforme. Comme l’a noté Schulman, l’intérêt pour l’offre cryptographique de PayPal s’est accru au milieu de ces développements.

Le responsable de PayPal a parlé d’autres sujets, y compris l’histoire derrière l’incursion cryptographique de l’entreprise. Il a révélé que la société envisageait la possibilité d’entrer dans les crypto-monnaies bien avant de faire un geste. Schulman a également évoqué le futur écosystème financier et prédit que les espèces et les cartes de crédit seront redondantes dans une décennie. À son avis, les deux seront remplacés par des téléphones mobiles et des superapps.

La Turquie se prépare à mettre en œuvre les règles de cryptage le mois prochain

La banque centrale turque a confirmé le week-end dernier qu’elle introduirait de nouvelles règles de crypto-monnaie dans deux semaines. Par l’intermédiaire de son gouverneur Sahap Kavacıoğlu, la banque a en outre noté qu’elle ne cherchait pas à interdire les crypto-monnaies dans le pays. S’exprimant sur la chaîne TRT à l’échelle nationale, Kavacıoğlu a expliqué que la législation sur la cryptographie garantirait que le secteur de la cryptographie dans le pays reste en bonne santé.

Cependant, le chef de la banque centrale turque n’a divulgué aucun détail sur les règlements proposés. Il s’est dit préoccupé par le fait que l’argent quittait le pays via les crypto-monnaies et a déclaré qu’il s’agissait d’une situation à régler. Kavacıoğlu a déclaré qu’il n’y avait pas d’estimations fiables à l’époque, mais cela n’a pas changé le fait que la plupart des fonds du pays perdus grâce aux crypto-monnaies n’ont pas été récupérés.

Le secteur de la cryptographie en Turquie a fait face à des défis ces dernières années. Il n’y a pas si longtemps, Apex Bank a interdit son utilisation comme alternative au règlement des paiements. Il y a également eu deux cas récents impliquant des échanges cryptographiques dans le pays. L’un concernait l’échange crypto Thodex, dont les utilisateurs ont déposé une plainte alléguant que le PDG de l’échange, Fatih Ozer, avait volé des fonds. Le second concernait Vebitcoin, dont les comptes bancaires font l’objet d’une enquête de la part des autorités locales. Suite à ces incidents, la banque a été contrainte de revoir sa réglementation.

JP Morgan cherche à offrir une exposition cryptographique à des clients sélectionnés

JP Morgan Chase envisagerait de donner à certains de ses clients un accès aux fonds Bitcoin. La banque se préparerait à offrir à ses clients fortunés une exposition redéfinie aux crypto-monnaies dans les mois à venir. Cette décision en fera la dernière banque américaine à offrir ce service, après Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Les deux grandes banques ont confirmé leur intention de présenter des fonds Bitcoin à leurs clients privés. Ce dernier a déjà lancé ses fonds en début de mois, et jusqu’à présent, il a été un succès. En revanche, Goldman Sachs a déclaré que son offre sera disponible à partir du deuxième trimestre, ce qui signifie qu’il est probable que nous la verrons d’ici la fin du mois de juin.

Deux sources anonymes proches du dossier ont déclaré que JP Morgan collaborerait avec la société de services financiers NYDIG basée à New York. Ce dernier devrait agir en tant que dépositaire des fonds Bitcoin selon le rapport. Une source a révélé que la banque serait disposée à gérer elle-même les fonds.

Combien de bruit autour du Yuan numérique?

Le yuan numérique chinois a fait parler de lui ce mois-ci alors qu’il gagne du terrain dans le pays. La Chine a confirmé que la monnaie virtuelle soutenue par la banque centrale était en phase de test avec des programmes pilotes dans différentes villes. Bien qu’il n’ait pas encore été mis en œuvre à l’échelle nationale, il est devenu une préoccupation majeure pour certaines parties.

Les États-Unis, en particulier, n’ont pas salué les progrès de la monnaie numérique à bras ouverts. Divers départements américains auraient enquêté sur la monnaie numérique pour déterminer si elle constituait une menace pour le dollar américain au début du mois. Cependant, Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a affirmé que la portée de l’e-yuan serait à l’intérieur du pays. Xiaochuan a déclaré que la monnaie numérique serait utilisée au niveau national et que son utilisation comme monnaie de réserve mondiale ne serait pas pratique car elle aurait des conséquences.

Le vice-gouverneur de la banque, Li Bo, a révélé ce mois-ci qu’il était prévu d’évaluer davantage la pièce pour la préparer pour l’événement reporté des Jeux olympiques d’hiver. Cette semaine, la société chinoise de commerce électronique JD.com a rapporté qu’elle avait payé les salaires de certains de ses employés en utilisant le Digital Yuan.

La monnaie numérique bénéficierait également du soutien d’institutions financières. Un rapport de . publié cette semaine a révélé que les six principales banques chinoises soutenaient la monnaie numérique. Certaines de ces banques sont la Banque agricole de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine. Les responsables de la banque se sont engagés à offrir des enveloppes gratuites contenant du yuan numérique aux participants du prochain festival du shopping chinois.

