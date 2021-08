Ethereum (ETH) affiche un nouveau sommet de 3 mois, voici pourquoi il explosera à ATH à partir d’ici Crypto new media

Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a suivi l’avance de Bitcoin (BTC) pour afficher un nouveau sommet sur 3 mois à 3 354 $. L’altcoin a bondi de 5% au cours des dernières 24 heures pour enregistrer le nouveau sommet et se négocie actuellement à 3 329 $.

Source : TradingView

L’altcoin a réussi à se remettre assez rapidement de son crash de mai-juin, aidé par le London Hardfork récemment conclu. Le hard fork a intégré EIP-1559 sur le réseau principal Ethereum, stabilisant les frais de gaz et faisant également d’Ether un approvisionnement déflationniste. Les contrats de jalonnement ETH 2.0 avaient déjà conduit à une pénurie d’éther sur le marché, tandis que la combustion de l’offre le rendait plus rare. La valeur de l’ETH détenu sur les bourses centralisées a chuté à un nouveau plus bas en trois ans alors que le prix commence à grimper.

Source : Glassnode

Le flux d’échange net pour Ethereum (ETH) continue d’être négatif, ce qui signifie que les commerçants éloignent leurs avoirs des échanges.

📊 Flux d’échange quotidien en chaîne#Bitcoin $BTC

➡️ 582,8 M$ en

⬅️ $605.4M sortis

📉 Flux net : -22,6M$#Ethereum $ETH

➡️ 476,6 M$ en

⬅️ 760,3 M$ sortis

📉 Flux net : -283,7 M$#Tether (ERC20) $USDT

➡️ 371,4 M$ en

⬅️ 331,3 M$ sortis

📈 Flux net : +40,1M$https://t.co/dk2HbGwhVw – alertes glassnode (@glassnodealerts) 23 août 2021

Ethereum Eyes New ATH

Le marché de la crypto a connu un nouveau courant haussier en août, presque l’ensemble du marché de la crypto a récupéré plus de la moitié de ses pertes des trois derniers mois. Trois altcoins, Cardano (ADA), Solana (SOL) et Terra (LUNA) ont publié de nouveaux ATH au cours de la semaine dernière. Bitcoin a dépassé les 50 000 $ plus tôt dans la journée alors que le sentiment du marché est devenu vert. Ether, d’autre part, a récupéré de la même manière et semble actuellement prêt à retester son ATH.

Eth est actuellement en baisse de 23% par rapport à son ATH de 4 362 $ et la prochaine résistance immédiate se situe autour de 3 500 $, ce qui représente peu ou pas de résistance pour la deuxième plus grande crypto-monnaie. De nombreux experts du marché pensent que la mise en œuvre d’EIP-1559 ajoutée avec la mise à niveau de l’ETH 2.0, la demande croissante du marché, l’épuisement des réserves d’échange et la profondeur du marché de l’ETH l’aideraient à atteindre un nouvel ATH avant Bitcoin.

Un analyste crypto populaire qui s’appelle IncomeSharks a souligné le modèle de prix de Bitcoin et Ethereum et comment la tournure récente des événements suggère que le marché de la crypto entre dans un autre cycle haussier. Le compte a souligné que le BTC fait d’abord l’ATH, suivi de l’ETH, puis des altcoins Midcap.

Comment ça se passe habituellement : $ BTC atteint un niveau record. S’installe. L’ETH atteint un niveau record. S’installe.

Les altcoins à moyenne capitalisation deviennent absolument fous.

Les microcaps explosent. Devrait être un 2021 passionnant – IncomeSharks (@IncomeSharks) 20 janvier 2021

