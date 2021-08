Ethereum (ETH) bloqué à la ligne de tendance de 8 mois, quelle est la prochaine 3500 $ ou 2900 $? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix de l’ETH est resté stable au cours de la semaine dernière. Le prix de l’ETH a tenté de franchir la ligne de tendance de 8 mois. 25 jours, MA agit comme support

Principaux niveaux de prix ETH à surveiller

L’utilisation d’Ethereum (ETH) a explosé au cours du mois dernier grâce au boom actuel du NFT. Opensea, la plus grande place de marché NFT fonctionnant sur ETH, a connu une explosion de volume au cours du mois d’août. Depuis que cela s’est produit, le prix du prix ETH est resté relativement stable alors qu’il se consolide en attendant son prochain mouvement. BTC a également été stable au cours des dernières semaines alors que le marché attend le début de son prochain mouvement. Sur la base des données techniques, ETH et BTC devraient éclater au cours de la semaine prochaine.

Depuis que l’ETH a bondi de près de 100% par rapport à son plus bas de 1700 $, le prix a été arrêté à une ligne de tendance majeure qui était un support pendant plus de 6 mois. Les taureaux doivent franchir cette marque pour que le prix de l’ETH connaisse une forte augmentation au niveau de 4 000 $. Depuis le début du mois d’août, la volatilité s’est atténuée, l’ETH étant resté entre 3 000 et 3 300 dollars. Cette action sur les prix a formé un canal ascendant que les prix ont énormément respecté. Pour qu’Ethereum (ETH) confirme un autre mouvement haussier, le prix doit casser et maintenir la résistance majeure trouvée à 3323 $. Si cela est jugé réussi, nous pouvons nous attendre à ce que l’ETH atteigne 3 500 $ assez rapidement.

Analyse des prix Ethereum: Graphique ETH/USDT 1 jour

Dans le cas où les ours prennent le dessus et que le prix de l’ETH passe à la baisse de son canal ascendant, nous devrions nous attendre à ce que le prix atteigne le support principal de 2927 $. Avant que cela ne se produise, les ours doivent tirer l’ETH en dessous de la MA de 25 jours, ce qui peut être difficile. Cette MA a retenu l’ETH depuis que le prix a dépassé la barre des 2000 $. Si le prix de l’ETH ne parvient pas à la hausse et passe en dessous de la MA de 25 jours, nous pouvons alors confirmer qu’Ethereum (ETH) est dans une tendance baissière à court terme qui peut ramener les prix à 2500 $.

En examinant le RSI stochastique, nous pouvons voir comment la force vient de passer plus d’une semaine dans la région de survente. Bien que le prix reste stable, la force a considérablement chuté, ce qui peut indiquer que l’ETH vient de gagner le pouvoir pour une autre poussée haussière. Passer au-dessus de la valeur 50 confirmera ce point de vue. Le RSI régulier a suivi une tendance baissière dans un canal descendant, ce qui est un signe sain tant qu’il reste au-dessus de la valeur 50. Une cassure à la hausse de ce canal confirmera une nouvelle poussée haussière.

Analyse intrajournalière ETH

Taux spot : 3199 $ Tendance : Neutre Volatilité : Élevée Support : 3135 $ Résistance : 3323 $

