Ethereum (ETH) est enfin sur le point de lancer son hard fork londonien

Le lancement du hard fork Ethereum à Londres est l’événement le plus attendu concernant Ethereum (ETH / USD) depuis des mois maintenant, et il est enfin là, se déroulant ce jeudi selon le compte à rebours du projet lui-même.

Ethereum.org indique que la mise à jour sera mise en ligne une fois que la chaîne aura atteint le bloc 12 965 000 et introduira EIP-1559. Le site Web explique que l’EIP-1559 réformera le marché des frais de transaction et introduira de nouveaux changements dans la façon dont les remboursements de gaz sont traités. En plus de cela, il présentera également le calendrier de l’ère glaciaire.

En d’autres termes, EIP-1559, ou la proposition d’amélioration d’Ethereum 1559, affectera la façon dont le réseau gère les frais. Une fois la mise à jour arrivée, chaque transaction suivante entraînera des frais de base, réduisant l’offre en circulation de l’actif et permettant aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent ou non ajouter un pourboire qui contribuerait à inciter à des confirmations plus rapides, proportionnelles à la demande pour l’actif net.

D’autres EIP seront également introduits via cette même mise à jour, bien que cela ait été le plus attendu, compte tenu de la hauteur que les frais de transaction ETH ont atteint à certains moments cette année.

Quelques détails importants à retenir

Alors que l’arrivée du hard fork londonien change définitivement la donne pour Etheruem, un utilisateur de Twitter a lancé un avertissement car il sait que la communauté néglige parfois certains aspects de ce qui se passe réellement à la recherche d’une solution idéale.

Plus précisément, l’utilisateur, qui se fait appeler korpi, a souligné que la mise à jour ne rendra pas l’ETH déflationniste par défaut. Cela ne réduira pas l’offre d’Ethereum de 90%, ce qui est communément appelé triple réduction de moitié. Et, surtout, cela reste très haussier pour Ethereum.

EIP-1559 devrait être mis en ligne cette semaine et je vois encore beaucoup de mauvaises interprétations de son impact. Rappelles toi: – Cela ne rend pas $ ETH déflationniste par défaut.

– Il ne réduit pas l’offre de $ ETH de 90%, appelé “triple de moitié”.

– C’est toujours très haussier pour le $ ETH. Pourquoi? 🧵👇 – korpi (@ korpi87) 2 août 2021

L’utilisateur a expliqué que pour qu’Ethereum devienne un actif inflationniste, le montant brûlé devrait être supérieur aux récompenses globales, ce qui ne devrait pas se produire immédiatement.

En fin de compte, le hard fork de Londres, aussi important qu’il puisse être, n’est qu’une étape de plus sur le chemin d’Ethereum vers Ethereum 2.0; Ce n’est en aucun cas la dernière étape. Beaucoup de travail reste à faire après sa mise en œuvre. Mais, cela dit, cette mesure devrait certainement aider à contrôler les tarifs du gaz, de sorte que son importance ne diminue en rien.

