Ethereum (ETH) explose à 3 mois de haut, quelle est la prochaine étape ? [Live Chart] ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix de l’ETH a augmenté de près de 85% depuis le creux de fin juillet Le prix de l’ETH a atteint la ligne de tendance de 8 mois EIP-1559 a connu un lancement réussi

Principaux niveaux de prix de négociation

Le prix de l’Ethereum (ETH) est sur une course de terreur depuis que le prix a atteint un triple creux au niveau du support de 1700 $. Le dernier balayage de ce support a eu lieu il y a près de 3 semaines et maintenant le prix de l’ETH est en hausse de 85% depuis. Le marché du NFT a également explosé ces dernières semaines, le volume du NFT atteignant des sommets sans précédent. La majorité des NFT sont hébergés sur la blockchain ethereum, ce qui augmente l’utilisation globale du réseau. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Ethereum a lancé avec succès sa mise à niveau EIP-1559 (Londres) au cours de la semaine dernière, ce qui a grandement contribué à l’évolution des prix.

Au cours des 17 derniers jours, l’ETH n’a imprimé qu’une seule bougie rouge quotidienne. Cela montre l’immense intérêt et la force que le marché des crypto-monnaies détient toujours. Les 2,5 derniers mois ont été une période lente de baisse des prix. Cela a finalement pris fin et au moment de la rédaction, ETH a été arrêté à sa tendance à long terme de près de 8 mois avec une zone de résistance majeure de 3135 $ à 3284 $. Pour que l’ETH continue cette course parabolique, les taureaux doivent franchir ces deux marques et se maintenir au-dessus d’elles. Dans l’ensemble, cela semble peu probable car de nombreuses indications montrent que la vapeur s’épuise.

Analyse des prix Ethereum : analyse quotidienne ETH/USDT

À court terme, si le prix de l’ETH ne franchit pas la ligne de tendance à long terme ainsi que la zone de résistance principale, le prix risque de retomber sur un support mineur de 2813 $. Pour que cela se produise, le prix briserait probablement sa tendance haussière à court terme qui est affichée. Cette tendance a maintenu le prix tout au long du chemin à partir de 1700 $. Parallèlement à cette tendance, se trouve la MA de 9 jours qui a également lieu depuis la formation du fond local.

Si le prix de l’ETH tombe en dessous de ces deux marques, il deviendra probablement baissier à court terme et tombera à 2600 $-2800 $.

En regardant le RSI, nous pouvons voir comment la force est entrée en territoire de surachat pour la première fois en près de 86 jours. C’est là que se produisent les mouvements de prix les plus importants, même si cela signale l’approche d’un sommet. Il y a une ligne de résistance qui a été respectée la dernière fois que la force est entrée dans cette zone car elle la respectera probablement à nouveau si elle parvient à l’atteindre. Le RSI stochastique est sur le point de stagner en territoire de surachat depuis plus de 15 jours. Cela montre que la force a été maximisée et que de grandes corrections se produisent généralement peu de temps après.

Analyse intrajournalière ETH

Taux spot : 3 100 $ Tendance : haussière Volatilité : élevée Support : 2 850 $ Résistance : 3135 $

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Domenic Fiore est passionné par les marchés financiers. Il a décidé de sauter la voie du collège pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a vu la vision de devenir entrepreneur et a voulu réussir dès son plus jeune âge. Domenic possédait et exploitait une entreprise d’esthétique automobile depuis l’âge de 16 ans, en plus de faire partie de deux entreprises CBD jusqu’en 2018 et 2019. Il a commencé sa carrière d’investissement et de trading au début de 2017 lorsqu’il a acheté une nouvelle crypto-monnaie alt-coin et a vu 10x revenir en quelques mois. Il s’est alors rendu compte qu’il y avait beaucoup de potentiel et a plongé tête la première dans l’apprentissage de tout ce qu’il pouvait. Il est devenu très passionné par l’analyse technique et savait que c’était sa voie vers la liberté financière. Au cours des 4 dernières années, Domenic a partagé son analyse avec de nombreux groupes et a reçu des commentaires incroyables. Peu de temps après, il a voulu participer à la poursuite de la diffusion et aider les autres à réussir dans l’industrie du commerce.

Lien source