Ethereum (ETH) pourrait dépasser Bitcoin (BTC) au prochain ATH, voici pourquoi Crypto new media

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETG), les deux principales crypto-monnaies connaissent actuellement une forte hausse haussière en août après trois mois de consolidation baissière. BTC et ETH ont perdu plus de 50 % de leur valorisation par rapport à leurs sommets historiques (ATH) lors de la liquidation du marché en mai et juin. Avec le début de la deuxième étape de la course de taureaux, la course au nouvel ATH a commencé, et en regardant certains des facteurs clés, il semble qu’Ether pourrait dépasser BTC pour publier le nouvel ATH.

L’offre d’échange d’Ethereum continue de s’épuiser et a atteint hier un nouveau plus bas de deux ans. Le prix de l’altcoin a continué de maintenir sa position au-dessus de 3 000 $ et a enregistré un nouveau sommet sur 3 mois à 3 333 $ cette semaine.

Source : CryptoQuant

La mise à niveau d’EIP-1559 pendant le London Hardfork a fait d’Ethereum un jeton déflationniste, car une partie des frais du mineur est épuisée. La combustion d’Ether a rendu l’offre d’Ether sur le marché plus rare puisqu’une majorité d’ETH est mise en jeu dans des contrats ETH 2.o. Un total de 183 millions de dollars d’ETH a été brûlé jusqu’à présent. L’offre sur le marché de la deuxième plus grande crypto continue de baisser alors que la demande se rapproche d’un ATH.

Les techniques de l’ETH sont solides

L’analyste populaire Ki Young Ju a déclaré que l’ETH semble plus optimiste à long terme, car la crise de liquidité côté vendeur continuera de s’intensifier. Il a suggéré que les aspects techniques d’Ethereum lui donnent le dessus dans la deuxième étape de cette course de taureaux.

Techniquement, $ ETH pourrait avoir quelques corrections à court terme. Mais je pense que $ ETH pourrait surperformer $ BTC si le prix du Bitcoin allait latéralement ou haussier. – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 18 août 2021

Young a également souligné que le flux d’échange net sur la période mensuelle a montré que de grandes quantités d’ETH étaient éloignées des échanges. Le graphique ci-dessous montre que les commerçants ont commencé à déplacer leur offre d’éther avec une augmentation du prix.

Source : CryptoQuant

JP Morgan, qui est passé d’un grand critique de Bitcoin à la première banque privée offrant au moins une demi-douzaine de produits d’investissement Bitcoin et crypto, a déclaré que l’ETH avait une meilleure liquidité sur le marché que Bitcoin et que cela l’aiderait à récupérer mieux et plus rapidement du prix se bloque.

Bitcoin conserve un support solide de 45 000 $

Bitcoin et Ethereum ont tous deux enregistré une baisse mineure aujourd’hui. Bitcoin est passé d’un sommet quotidien de 47 139 $ à un creux quotidien de 44 346 $ et s’échange actuellement à 45 270 $ avec une perte de 3% au cours des dernières 24 heures. La prochaine résistance de la crypto-monnaie se situe à 47,5 000 $, ce qui lui permet de passer sur le territoire de 50 000 $.

Source : TradingView

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

