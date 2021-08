Ethereum (ETH) saute, puis se décharge, avant la mise à niveau cruciale d’EIP-1559 Crypto new media

Ethereum, la blockchain la plus utilisée au monde, a bondi à plus de 2 700 $ avant l’EIP-1559 fixé pour plus tard dans la journée, selon les données de plusieurs sources.

EIP-1559 est l’un des changements les plus importants jamais survenus à Ethereum. Demain apporte des progrès incroyables, et nous ne pouvons pas attendre. L’appel de Londres ! — Lido (@LidoFinance) 4 août 2021

Appelée “Londres”, la mise à niveau devrait avoir lieu sur le bloc 12 965 000 et est l’un des développements les plus cruciaux et les plus attendus de la blockchain Ethereum depuis sa création en 2015.

Les commerçants ont placé leurs paris en conséquence: ETH s’est brièvement échangé au-dessus de la barre des 2 700 $ hier, avant de voir une vente au niveau de 2 500 $ au moment de la publication. Cependant, il continue de se négocier au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 34 périodes et n’a pas brisé la tendance haussière observée depuis le niveau de prix de 1 700 $, comme le montre l’image ci-dessous.

Image : ETH/USD via TradingView.

La majorité du réseau préparé

Selon FXStreet, plus de 75% de tous les nœuds et mineurs Ethereum en direct sont préparés pour la mise à niveau. Ils doivent mettre à niveau leur version client vers la dernière version pour rester compatible et s’attendre à une expérience transparente.

À l’heure actuelle, les utilisateurs doivent inclure un certain montant d’ETH dans les frais de « gaz » pour inciter les mineurs à approuver et à traiter leurs transactions. Considérez cela comme un « pourboire » versé aux mineurs.

Ceci, cependant, crée deux problèmes : un, les utilisateurs parient les uns contre les autres avec des frais de gaz plus élevés afin que leurs transactions soient incluses dans le bloc et traitées rapidement, et deuxièmement, un tel comportement donne lieu au problème de la valeur extractible du mineur (MEV) – une mesure du profit qu’un mineur peut réaliser grâce à sa capacité à inclure, exclure ou réorganiser les transactions dans les blocs qu’il produit.

Il est essentiel pour la sécurité du réseau Ethereum que tous les mineurs puissent construire les blocs les plus rentables. Sinon, les gros mineurs pourraient utiliser leur $ pour optimiser le MEV plus que les autres. À leur tour, ils pourraient utiliser MEV $ pour accroître et accroître la domination du ciment.https://t.co/tSnlJpIRxW – Robert Miller (@bertcmiller) 4 août 2021

Un tel paramètre entraîne des frais astronomiquement plus élevés, un réseau bouché et des temps d’attente d’une heure pour qu’une seule transaction soit effectuée si un certain contrat intelligent ou dApp est demandé.

Ceci, à son tour, signifie que les petits participants sont essentiellement facturés hors du réseau car ils ne peuvent pas se permettre les coûts élevés pour pouvoir effectuer des transactions comme un utilisateur « plus riche » pourrait le faire autrement.

Comment EIP-1559 rend Ethereum plus précieux

L’EIP-1559 rend les frais plus prévisibles pour les utilisateurs. Après la mise à niveau, des « frais de transaction de base » seront facturés après avoir été déterminés par un algorithme en fonction de l’occupation du réseau, et les utilisateurs pourront « pourboire » les mineurs pour que leurs propres transactions soient traitées plus rapidement.

La deuxième chose introduite dans EIP-1559 est le « pourboire au mineur », qui peut être utilisé pour donner un pourboire aux mineurs et les inciter à hiérarchiser vos transactions. Astuce de mineur : -optionnel

-va directement au mineur Cela sera particulièrement utile pour les arbitragistes ou les traders à volume élevé sur un DEX pic.twitter.com/dM2ITtuqxa – croissant (@CroissantEth) 5 août 2021

Les mineurs eux-mêmes ne recevront que les pourboires, et le montant des « frais de base » sera « épuisé » pour toujours.

Frais de base EIP-1559 et tableaux de bord de gravurehttps://t.co/Fo08zMuD9zhttps://t.co/feQ5ubwVOBhttps://t.co/tAIKiyANRAhttps://t.co/coZcb88bIo – banteg (@bantg) 5 août 2021

Une telle décision signifierait qu’il y a de moins en moins d’offre d’ETH disponible sur le marché quotidiennement, ce qui rendrait l’actif encore plus précieux pour les détenteurs et les investisseurs, du moins en théorie : « Jusqu’à ce qu’il soit déployé, nous ne savons pas exactement quel sera l’effet sur termes d’éther brûlé », a fait remarquer Ben Edgington, développeur Ethereum chez ConsenSys, dans un communiqué hier.

D’autres, comme Adam Cochran, partenaire de Cinneamhain Ventures, affirment que les utilisateurs sous-estiment et surestiment à la fois les effets de la mise à niveau : “, a déclaré Cochran dans un tweet.

I think people are still drastically overestimating what EIP-1559 will do in the short term, while also drastically underestimating what it will do in the long term. — Adam Cochran (@adamscochran) August 4, 2021

