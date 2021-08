Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) se joint à la course aux ETF adossés à des contrats à terme cryptographiques

VanEck est celui qui a déposé un ETF Ether en vertu de la loi de 1940, qui a également déposé le même pour Bitcoin ainsi que des ETF Bitcoin et Ether adossés physiquement. L’OI sur les contrats à terme Ether sur CME représente un tiers de l’OI de Bitcoin, mais il a été répertorié il y a seulement six mois et a atteint un nouvel ATH le week-end dernier.

Dans le nombre croissant de dépôts de fonds négociés en bourse (ETF) auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis, VanEck a déposé une autre demande. Cette fois, le gestionnaire de fonds a déposé une demande pour un ETF basé sur Ethereum qui n’investira pas directement dans Ether, selon le dossier.

L’ETF Stratégie Ethereum investirait dans des contrats futurs Ether, des ETF Ether approuvés par le Canada, des fonds Ether privés et des produits négociés en bourse avec une exposition à la deuxième plus grande crypto-monnaie, oscillant actuellement autour de 3 000 $.

En termes d’intérêt ouvert sur CME, les contrats à terme Bitcoin ont 1,62 milliard de dollars tandis que les contrats à terme Ether sur la plate-forme réglementée n’ont que 612,5 millions de dollars, selon Bybt. Les contrats à terme sur l’éther ont été cotés sur CME il y a seulement six mois, et son OI a atteint un nouvel ATH la semaine dernière à 640 millions de dollars par rapport aux contrats à terme sur Bitcoin qui ont été cotés en décembre 2017, et son OI a culminé à 3,26 milliards de dollars en février de cette année.

Cette décision de fournir une exposition indirecte à l’éther est conforme à plusieurs autres applications de ce type qui ont suivi le président de la SEC, Gary Gensler, laissant entendre que l’agence envisageait favorablement les ETF adossés à des contrats à terme.

Depuis les commentaires de Gensler au Forum d’Aspen il y a deux semaines, cinq de ces ETF basés sur des contrats à terme liés à la crypto ont été déposés en vertu de la loi de 1940.

Cet ETF indirect Ether est également déposé en vertu de la loi 40, qui offre plus de protections aux investisseurs que les ETF adossés physiquement en vertu de la loi 33.

VanEck a déjà un ETF Ether adossé physiquement devant la SEC, déposé plus tôt en mai de cette année. Mais la SEC a déposé plusieurs demandes de ce type, qui sont en cours d’examen, mais leur sort reste incertain car l’autorité de réglementation des valeurs mobilières continue d’être prudente avec la cryptographie.

La société a également déposé un ETF d’exposition indirecte similaire en ce qui concerne Bitcoin ainsi qu’un ETF Bitcoin adossé physiquement.

