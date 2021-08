Ethereum (ETH) se maintient au-dessus de 3 000 $, ce qui pourrait déclencher une nouvelle baisse ⋆ Crypto new media

in

Ethereum détient des gains au-dessus de la zone de support de 3 000 $ par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH fait maintenant face à une résistance proche des niveaux de 3 150 $ et 3 180 $.

Ethereum a entamé une correction à la baisse après avoir échoué à rester au-dessus de 3 200 $. Le prix se redresse maintenant au-dessus de 3 100 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Une ligne de tendance baissière majeure se forme avec une résistance proche de 3 140 $ sur le graphique horaire de l’ETH/USD (flux de données via Kraken). La paire pourrait amorcer une nouvelle baisse à moins qu’elle ne dépasse la zone de résistance principale de 3 180 $.

Le prix d’Ethereum fait face à des obstacles

Ethereum a eu du mal à rester au-dessus de la zone de 3 200 $ et a amorcé une nouvelle baisse, similaire à celle du bitcoin. Le prix de l’ETH a franchi le niveau de support de 3 180 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures pour entrer dans une zone baissière à court terme.

Le prix a même dépassé le niveau de 3 100 $ et est passé en dessous du niveau de 3 000 $. Un plus bas s’est formé à près de 2 980 $ avant que le prix n’amorce une reprise décente. Il a dépassé le niveau de résistance de 3 050 $ et a récupéré la moyenne mobile simple de 100 heures.

Il y a eu une cassure au-dessus du niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse, passant du plus haut de 3 280 $ au plus bas de 2 980 $. Cependant, le prix de l’éther fait maintenant face à une forte résistance proche du niveau de 3 150 $.

Une ligne de tendance baissière majeure se forme également avec une résistance proche de 3 140 $ sur le graphique horaire de l’ETH/USD. La ligne de tendance est proche du niveau de retracement de 50 % des fibres de la récente baisse, passant du plus haut de 3 280 $ au plus bas de 2 980 $. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 3 180 $.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

Une cassure nette et une clôture au-dessus des niveaux de résistance de 3 150 $ et 3 180 $ pourraient amorcer une nouvelle augmentation. La prochaine résistance clé pourrait être proche du niveau de 3 250 $, au-dessus duquel le prix pourrait augmenter vers la résistance de 3 350 $.

Une nouvelle baisse d’ETH ?

Si Ethereum ne parvient pas à continuer au-dessus des niveaux de résistance de 3 150 $ et 3 180 $, cela pourrait amorcer une autre baisse. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 3 080 $.

Le premier support clé est proche du niveau de 3 020 $. Le support principal se forme maintenant à près de 3 000 $. Une cassure à la baisse en dessous de la zone de support de 3 000 $ pourrait déclencher une forte baisse. Le prochain support majeur pourrait être de 2 880 $.

Indicateurs techniques

MACD horaire – Le MACD pour ETH/USD évolue lentement dans la zone haussière.

RSI horaire – Le RSI pour ETH/USD est de retour au-dessus du niveau 50.

Niveau de soutien majeur – 3 000 $

Niveau de résistance majeur – 3 180 $