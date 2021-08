Ethereum (ETH) se négocie fort au-dessus du niveau de 3 200 $ avec des soldes de mineurs au plus haut de 3 ans ⋆ Crypto new media

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (ETH) continue de se négocier solidement au-dessus des niveaux de 3200 $. Malgré le marché plus large sous pression au moment de la publication, Ethereum (ETH) est en hausse de 2,6%.

Ethereum (ETH) parvient à maintenir ses niveaux avec une activité positive en chaîne. Le fournisseur de données en chaîne Santiment rapporte que les soldes des mineurs Ethereum (ETH) ont littéralement triplé au cours du mois dernier. Le fournisseur de données note :

Les soldes des mineurs d’Ethereum ont absolument monté en flèche en août, triplant essentiellement de 81 512 $ ETH à 243 000 $ ETH aujourd’hui (+ 198 %). Le renversement historique des pièces de monnaie détenues est passé d’un #AllTimeLow fin juillet à un sommet virtuel de 3 ans aujourd’hui.

Courtoisie : Santiment

La divergence d’activité en chaîne

La flambée des prix de l’Ethereum (ETH) et la hausse des soldes des mineurs montrent une évolution positive. Cependant, l’activité en chaîne sur la blockchain Ethereum montre une forte divergence.

Par exemple, l’adresse active quotidienne sur la blockchain Ethereum s’élève actuellement à 450 000 adresses par jour. Selon Glassnode, il est toujours inférieur de 33% aux niveaux record de mai 2021. Le fournisseur de données ajoute que l’activité actuelle sur la blockchain Ethereum est “similaire à la plage d’accumulation stable avant le taureau établie entre le milieu et la fin de 2020” .

Avec l’aimable autorisation de Glassnode

De même, le nombre de transactions sur la blockchain Ethereum est en baisse. Mais malgré la baisse des adresses actives et du nombre de transactions, le montant des frais payés au réseau reste nettement plus élevé. Cela est dû à la forte demande de NFT sur la blockchain Ethereum, rapporte Glassnode.

À l’heure actuelle, les frais de transaction totaux sur la blockchain Ethereum sont à des niveaux relativement élevés de 10 000 $ par jour. Il est encore faible par rapport à l’été DeFi de 2020.

Avec l’aimable autorisation de Glassnode

De plus, ce pic de l’activité NFT basée sur Ethereum a un coût. L’activité d’adresse pour les jetons DeFi de premier ordre COMP, UNI, AAVE et YFI est en baisse. Glassnode note que cela brosse un tableau sombre représentant une forte baisse de l’attention des investisseurs.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.