Ethereum (ETH) tire à 10% alors que les avoirs de baleines non cotés en bourse atteignent un sommet en 5 ans Crypto new media

Au milieu de la forte reprise plus large du marché aujourd’hui, la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum (ETH) au monde est en hausse de 10% aujourd’hui. Au moment de la publication, Ethereum se négocie de 9,48 % à 2 373 $ et une capitalisation boursière de 277 milliards de dollars.

La hausse des prix de l’ETH pourrait être due à plusieurs facteurs. De fortes rumeurs selon lesquelles le géant du commerce électronique Amazon pourrait bientôt intégrer les paiements Ethereum avec Bitcoin d’ici la fin de cette année. D’un autre côté, les données sur la chaîne montrent que l’offre détenue par les dix principales adresses de baleines sans échange d’Ethereum a atteint un sommet en 5 ans. Le fournisseur de données en chaîne Santiment a déclaré :

«Les 10 principales baleines non-échange d’Ethereum s’ajoutent à leurs avoirs, car leurs 21,3 millions de dollars d’ETH détenus cette semaine ont établi un nouveau sommet de 5 ans. Pendant ce temps, les 10 principales baleines d’échange ont récemment atteint un creux de 4,66 millions de dollars ETH, le plus bas depuis l’inauguration de l’ETH en 2015 ».

Courtoisie : Santiment

Dans un autre jalon, le nombre total de nœuds de validation sur la blockchain Ethereum 2.0 a dépassé les 200 000. Dans le même temps, un grand nombre d’Ether (ETH) sont jalonnés avec des contrats de dépôt sur Ethereum 2.0. Les dépôts garantis dans ces contrats ont franchi 6,4 millions d’ETH pour une valeur totale de 13,5 milliards de dollars.

Le nombre de nœuds de validation Ethereum 2.0 a dépassé 200 000 et le dépôt de garantie a atteint 6 405 691 ETH. pic.twitter.com/pVMzCPSKKy – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 juillet 2021

Baisse de l’offre d’échange d’Ethereum

Alors que le prix de l’ETH s’est négocié sous pression pendant la majeure partie du mois dernier, l’offre à la bourse est également en baisse constante. Toutes les bourses ont une position nette négative pour Ethereum et les sorties de change ont considérablement augmenté. Les sorties nettes d’ETH sur les bourses ont atteint les niveaux de septembre 2020.

L’ETH sur les bourses a fait un véritable plongeon le mois dernier. pic.twitter.com/RazSjJufHK – Lex Moskovski (@mskvsk) 25 juillet 2021

Si nous regardons le prix de l’Ethereum (ETH) sur le graphique hebdomadaire, il a gagné 23,46% au cours des sept derniers jours. En outre, la flambée des prix d’aujourd’hui a été soutenue par une forte augmentation des volumes de négociation des ETH. Si le prix de l’ETH parvient à dépasser sa moyenne mobile sur 50 jours (DMA) de 2450 $, il se préparera pour un voyage ascendant.

