Ethereum (ETH) Topside Bias vulnérable s’il lutte en dessous de 2,3 000 $ ⋆ Crypto new media

Ethereum a du mal à dépasser les 2 300 $ et 2 320 $ par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH pourrait fortement baisser s’il y a une cassure en dessous de 2 220 $.

Ethereum montre quelques signes baissiers en dessous de la zone de résistance de 2 320 $. Le prix est toujours au-dessus de la zone de 2 200 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Une ligne de tendance haussière clé se forme avec un support proche de 2 280 $ sur le graphique horaire ETH/USD (flux de données via Kraken). La paire doit s’établir au-dessus de 2 320 $ pour plus de hausses à court terme.

Le prix d’Ethereum fait face à des obstacles

Ethereum est resté stable au-dessus de la zone de support de 2 200 $, similaire à Bitcoin près de 38 000 $. Cependant, le prix de l’ETH semble faire face à une forte résistance près de la zone des 2 320 $.

Les taureaux ont fait quelques tentatives pour gagner plus de 2 320 $, mais ils ont échoué. Un sommet s’est formé à près de 2 346 $ et le prix corrige maintenant les gains. Il s’est échangé en dessous du niveau de retracement Fib de 23,6% du mouvement à la hausse, passant du plus bas de 2 153 $ à un plus haut de 2 346 $.

Les taureaux protègent maintenant le niveau de 2 280 $. Une ligne de tendance haussière clé se forme également avec un support proche de 2 280 $ sur le graphique horaire ETH/USD.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

Le prochain support clé est proche du niveau de 2 250 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il est proche du niveau de retracement Fib de 50% du mouvement haussier du plus bas de 2 153 $ à 2 346 $. Le support principal est maintenant proche des niveaux de 2 220 $ et 2 200 $.

Une cassure baissière claire en dessous de la zone de support de 2 200 $ pourrait donner le ton à une baisse plus importante. Le prochain support majeur pourrait être proche du niveau de 2 120 $, suivi de la zone de support principale de 2 050 $.

Rupture à la hausse dans l’ETH ?

Si Ethereum reste stable à 2 220 $, il pourrait tenter une cassure haussière. Une résistance immédiate à la hausse est proche du niveau de 2 320 $.

Une cassure nette et une clôture au-dessus de 2 320 $ pourraient donner le ton à une augmentation plus importante. Dans le cas indiqué, le prix pourrait facilement grimper vers le niveau de 2 400 $. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 2 450 $, au-dessus duquel le prix pourrait tester 2 500 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD horaire – Le MACD pour ETH/USD perd maintenant du rythme dans la zone haussière.

RSI horaire – Le RSI pour ETH/USD a maintenant du mal à rester au-dessus du niveau 50.

Niveau de support majeur – 2 220 $

Niveau de résistance majeur – 2 320 $