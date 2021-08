Ethereum fait face à des obstacles, ce qui pourrait déclencher un nouveau rallye Crypto new media

in

Ethereum a trouvé un support proche de 3 080 $ et a récupéré plus haut par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH a maintenant du mal à franchir la résistance de 3 200 $ et le SMA de 100 heures.

Ethereum a trouvé un support proche de 3 080 $ et a entamé un nouveau mouvement haussier. Le prix fait maintenant face à une résistance proche de 3 200 $ et à la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure sous un canal ascendant à court terme avec un support proche de 3 210 $ sur le graphique horaire ETH/USD (flux de données via Kraken). La paire pourrait continuer à baisser si elle ne parvient pas à rester au-dessus de la zone de support de 3 150 $.

Le prix d’Ethereum échoue à près de 3 200 $

Ethereum a prolongé sa baisse en dessous de 3 120 $, mais les taureaux étaient actifs près de 3 075 $ et 3 080 $. Le prix de l’ETH s’est négocié aussi bas que 3 078 $ et il a récemment entamé une correction à la hausse, similaire à celle du bitcoin.

Il y a eu une cassure au-dessus des niveaux de résistance de 3 120 $ et 3 150 $. L’éther a dépassé le niveau de retracement Fib de 23,6% de la baisse principale, passant du plus haut de 3 380 $ au plus bas de 3 078 $. Le prix a même dépassé la résistance de 3 200 $ à la moyenne mobile simple de 100 heures.

Cependant, le prix n’est pas resté au-dessus de 3 200 $. Il a été rejeté près du niveau de retracement de 50% de Fib de la baisse principale, passant du plus haut de 3 380 $ au plus bas de 3 078 $. Il existe également une possible formation de motif tête et épaules inversé avec un support proche de 3 150 $.

Source : ETHUSD sur TradingView.com

À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 3 200 $. La résistance principale se forme maintenant près de 3 220 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures. Une cassure nette au-dessus de la résistance de 3 220 $ pourrait ouvrir la porte à une augmentation constante. La prochaine résistance clé se forme maintenant près du niveau de 3 300 $. D’autres gains pourraient nécessiter un mouvement vers le niveau de 3 380 $ à court terme.

Plus de pertes en ETH ?

Si Ethereum ne parvient pas à dépasser les niveaux de résistance de 3 200 $ et 3 220 $, cela pourrait prolonger son déclin. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 3 150 $.

Le prochain support majeur se forme maintenant près de la zone des 3 120 $. Une cassure à la baisse en dessous de la zone de support de 3 120 $ pourrait accélérer les pertes. Dans le cas indiqué, le prix peut éventuellement baisser vers la zone 3 080 $ voire 3 020 $.

Indicateurs techniques

MACD horaire – Le MACD pour ETH/USD s’accélère lentement dans la zone baissière.

RSI horaire – Le RSI pour ETH/USD est toujours en dessous du niveau 50.

Niveau de support majeur – 3 130 $

Niveau de résistance majeur – 3 220 $