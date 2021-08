Ethereum fait face à une division de la chaîne après l’échec de la mise à jour du correctif Geth par les opérateurs de nœuds

Ethereum fait à nouveau la une des journaux. Il vient d’être signalé qu’Ethereum a connu une scission de chaîne en raison d’un certain nombre de validateurs de réseau, également appelés nœuds, qui n’ont pas mis à niveau leur logiciel.

Il y a quelques jours, l’équipe de développement derrière le populaire client logiciel Ethereum Geth a publié un correctif d’urgence pour une vulnérabilité de sécurité dans son code qui aurait empêché certains utilisateurs de produire des blocs.

Divulguer une vulnérabilité

L’équipe Go Ethereum avait révélé une vulnérabilité le 18 août.

Ils ont déclaré qu’ils publieraient un correctif mais n’ont pas précisé la nature exacte de la vulnérabilité dans le but d’empêcher une attaque :

Message d’intérêt public : le mardi 24 août, Geth publiera un correctif pour un problème de sécurité de gravité élevée. Veuillez faire tous les préparatifs nécessaires pour mettre à niveau vers la version à venir (v.1.10.8). #ethereum #geth – Go Ethereum (@go_ethereum) 18 août 2021

“Le vecteur d’attaque exact sera fourni à une date ultérieure pour donner aux opérateurs de nœuds et aux projets en aval dépendants le temps de mettre à jour leurs nœuds et leurs logiciels”, a écrit le chef de l’équipe Ethereum, Péter Szilágyi, dans les notes de mise à jour GitHub du 24 août.

Il convient également de noter que dans une interview avec CoinDesk, le développeur de Go Ethereum, Marius Van Der Wijden, qui a noté qu’il parlait à titre personnel et non en tant que représentant de la Fondation Ethereum ou de Go Ethereum, a déclaré qu’après la divulgation, un exploit a été inévitable.

“Je savais que quelqu’un finirait par trouver le bug”, a-t-il déclaré. “J’espérais juste que plus de gens auraient mis à jour à temps.”

Il convient également de noter que ce n’est pas la première fois que l’ETH subit une scission de chaîne en raison d’utilisateurs exécutant des versions obsolètes du Geth.

En ce qui concerne le prix de l’ETH aujourd’hui, au moment de la rédaction de cet article, la pièce se négocie dans le vert. L’ETH est maintenant au prix de 3 225 $.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et gardez un œil sur les marchés.

