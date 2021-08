Ethereum Fee Burns atteint 100 millions de dollars, voici pourquoi la gravure est importante Crypto new media

Le réseau Ethereum a maintenant continuellement brûlé les frais de base pendant une semaine d’affilée et au cours de cette période, le montant d’ETH brûlé a atteint 100 millions de dollars. Avec plus de 32 000 ETH brûlés en l’espace de sept jours. Le taux d’utilisation des frais fluctue en fonction du trafic réseau, mais l’utilisation continue malgré tout. En fonction du trafic réseau à venir, le taux de combustion devrait atteindre très bientôt 4 ETH par minute.

La vitesse à laquelle l’ETH est brûlé se situe actuellement à environ 3,38 ETH par minute. Cela met le taux de combustion actuel à plus de 10 000 $ brûlés par minute. La gravure montre que la mise à niveau EIP-1559 fonctionne comme prévu, ce qui, espérons-le, rendra la nature de l’ETH déflationniste. Mais ce n’est pas encore le cas. Le brûlage de la redevance de base n’en est qu’à ses débuts, bien qu’il fonctionne bien.

Il faudra un certain temps pour que la vitesse à laquelle le nouvel ETH est épuisé de la circulation soit suffisamment élevée pour que l’offre d’ETH devienne déflationniste. Mais cela reste la fin du jeu ici. Et c’est pourquoi la brûlure est si importante pour le réseau.

Le fait qu’Ethereum n’ait pas d’offre plafonnée comme le bitcoin signifie qu’un nombre illimité d’ETH peut être mis en circulation. C’est une caractéristique que l’ETH a en commun avec fiat, l’offre illimitée. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le passage à l’ETH 2.0 est si important pour le réseau.

Mettre moins d’ETH en circulation

La gravure d’ETH enlève essentiellement une énorme partie d’ETH que les mineurs auraient reçue pour extraire des blocs et “brûler” les pièces. EIP-1559 a introduit un mécanisme de frais de base qui est déterminé par le portefeuille où une transaction est générée et ces frais de base seraient brûlés. Ensuite, le propriétaire du portefeuille où la transaction est générée peut alors ajouter un « conseil » à une transaction s’il souhaite que sa transaction soit incluse plus rapidement dans un bloc, ce qui entraîne essentiellement des délais de confirmation plus rapides.

En seulement une semaine, 32 000 ETH ont été brûlés. Ces 32 000 ETH auraient auparavant été ajoutés directement en circulation car ils sont remis en récompense aux mineurs. Mais maintenant, ce montant qui aurait ajouté à l’offre a été complètement retiré de l’équation.

Pour l’instant, il peut sembler que les mineurs obtiennent le bout du bâton avec cela, mais l’ETH devenant potentiellement déflationniste est une victoire pour le marché dans son ensemble. Une offre moindre rendrait les pièces ETH plus précieuses, ce qui, à son tour, ferait monter le prix de l’actif.

Prix ​​Ethereum à l’avenir

Le prix de l’ETH a connu une évolution intéressante ces trois dernières semaines. Le prix de l’actif qui était tombé en dessous de 2 000 $ le mois dernier a connu une flambée des prix qui a fait grimper le prix au-delà de 3 000 $ ce mois-ci. Mettre fin à une séquence de deux mois de tendance baissière douloureuse.

Le prix de l’ETH baisse à la fin de la semaine | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Suite au lancement de l’EIP-1559, le réseau Ethereal est devenu encore plus populaire parmi les investisseurs. Et à mesure que la popularité du réseau augmentait, la popularité de son jeton natif, ETH, augmentait également. Avec de plus en plus d’investisseurs sur le marché, la valeur de l’actif a grimpé en flèche. Bien qu’il y ait maintenant eu une bosse sur la route car une baisse du prix a fait redescendre l’ETH en dessous de 3 100 $.

À court terme, la reprise est imminente, comme c’est le cas après la plupart des creux. Mais l’ampleur de la reprise sera difficile à dire. Une baisse de prix de 3% au cours des dernières 24 heures a vu l’ETH perdre 200 $ sur son prix au cours de la même période. Mais dans l’ensemble, le marché reste haussier et il semble que la baisse ne soit qu’un petit obstacle qui sera éliminé en un rien de temps.

