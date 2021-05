Ethereum Hodlers devient optimiste alors que le volume de recherche Google ETH double à partir de 2017

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Après avoir atteint des sommets de 4350 $ récemment, Ethereum (ETH) a chuté de 9,4% au cours des dernières 24 heures pour se négocier à 3280 $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

Le marché de la crypto-monnaie a connu une forte baisse sur la base des tweets d’Elon Musk, qui ont créé un vent contraire pour Bitcoin.

Cependant, les hodlers d’Ethereum montrent des signes haussiers, comme le reconnaît Mira Christianto, chercheuse à Messari Crypto. Elle a expliqué :

«L’ETH a baissé de -15% cette semaine sans rebond des entrées de devises. Les échanges décentralisés ne voient pas non plus une augmentation de volume significative. Les Hodler sont obstinément optimistes. “

Chaque fois que les crypto-monnaies sortent des échanges, cela signifie qu’une culture de regroupement a commencé car les pièces sont généralement transférées vers des entrepôts frigorifiques après cela.

L’analyste de marché Joseph Young fait écho aux sentiments de Christianto, qui a récemment noté que l’offre d’ETH sur les échanges cryptographiques s’épuisait continuellement.

Hodling Ethereum est une stratégie privilégiée

Selon un rapport récent du fournisseur de métriques en chaîne Glassnode, les pièces Ethereum âgées d’un à six mois augmentent progressivement en épaisseur. Cela suggère que l’accumulation de l’ETH accumulé dans le marché haussier précoce est toujours une stratégie privilégiée.

Les hodlers d’Ethereum ont également réalisé des bénéfices sur la base d’une course haussière notable, qui a déclenché de nouveaux sommets historiques (ATH).

Les recherches Google pour Ethereum sont deux fois plus élevées qu’en 2017

Selon le fournisseur de données cryptographiques Documenting Ethereum:

“Le volume de recherche d’Ethereum sur Google est désormais le double de ce qu’il était en 2017.”

Par conséquent, cela montre l’intérêt croissant pour le réseau des EPF. De plus en plus d’investissements continuent d’affluer dans le contrat de dépôt Ethereum 2.0 car il représente actuellement 4% de l’offre d’ETH.

ETH 2.0 est considéré comme un changeur de jeu qui cherche à faire la transition du mécanisme actuel de consensus de preuve de travail vers un cadre de preuve de participation, qui est présenté comme plus écologique et plus rentable.

L’algorithme de preuve de participation permet à la confirmation de bloc d’être plus économe en énergie et oblige les validateurs à implanter Ether au lieu de résoudre un puzzle cryptographique.

De plus, la transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu permettra à la blockchain de voir les mises à jour, y compris le sharding, ce qui améliorerait l’évolutivité.

Source de l’image: Shutterstock