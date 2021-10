Ethereum Infochain: BTC être comme…

10/03/2021 à 13h00 CEST L’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi est l’un des grands noms du début de la saison 2021/22 : il compte 10 buts toutes compétitions confondues, plus deux passes décisives, et est l’un des plus grands jeunes talents du football teutonique.. Son doublé face à Lille est sa grande lettre d’introduction dans […] More