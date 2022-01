Ethereum Inventor commence 2022 à examiner des idées, où s’est-il trompé?

L’inventeur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est sorti d’une hibernation auto-imposée sur Twitter, comme il l’appelait via son compte personnel. Dans son premier article en 2022, Buterin a passé en revue certaines des idées, propositions et réflexions de la dernière décennie pour voir s’il occupe la même position que lorsqu’il en a parlé pour la première fois.

L’inventeur d’Ethereum a répertorié plus de 10 idées, dont beaucoup ont été la source de controverse au sein de la communauté crypto. Buterin a commencé son « mini-tweetstorm » avec Bitcoin, un projet dans lequel il a été très actif à ses débuts.

En 2013, Buterin a publié un article sur la capacité de Bitcoin à aider les personnes souffrant de l’inflation et de la politique monétaire de la banque centrale dans des endroits comme l’Iran et l’Argentine. À l’époque, l’inventeur d’Ethereum avait déclaré que la crypto-monnaie était capable d’offrir un répit, mais en raison de son « internationalité » et non de son offre limitée.

En ce sens, il a prédit l’augmentation des pièces stables et des actifs avec moins de volatilité que Bitcoin dans ces endroits. Maintenant, il a dit :

En fait, je suis allé en Argentine ! Mon verdict : globalement correct. L’adoption de la crypto-monnaie est élevée, mais l’adoption de la monnaie stable est également très élevée ; de nombreuses entreprises négocient sur l’USDT. Bien que, bien sûr, si l’USD lui-même commence à montrer plus de problèmes, cela pourrait changer.

De plus, Buterin a révisé sa position sur la réglementation. À peu près au même moment où il a publié son article sur l’offre de Bitcoin, il a écrit sur le potentiel de cette crypto-monnaie pour « résister aux gouvernements » et contourner les réglementations.

Maintenant, Buterin pense que l’industrie de la cryptographie doit utiliser une combinaison de robustesse technologique, de légitimité publique et de décentralisation chez les autres pour « prospérer ». L’alternative, un environnement totalement hostile, pourrait bloquer Bitcoin et toute autre crypto-monnaie.

Au contraire, l’inventeur d’Ethereum a admis qu’en 2015, il avait mal évalué son estimation du moment où cette crypto-monnaie pourrait migrer vers une preuve de participation (PoS). À l’époque, Buterin s’attendait à ce qu’Ethereum fasse la transition dans 6 mois ou 1 an.

La migration a finalement pris beaucoup plus de temps avec le déploiement de Beacon Chain, la blockchain PoS qui prendra en charge Eth 2.0, qui a eu lieu en 2020. Buterin a déclaré :

Mes projections pour 2015 du moment où nous aurons le PoS et la fragmentation. Honnêtement, ceux-ci étaient très mauvais et ils valaient la peine d’en rire (…)

Comment Ethereum et ses développeurs ont évolué en une décennie

En ce sens, Buterin a admis avoir sous-estimé la « complexité du développement logiciel » en classant ses idées de 2014 comme « trop ​​complexes ». Ajoutée:

Aujourd’hui, l’équipe de recherche d’Ethereum valorise beaucoup plus la simplicité, à la fois la simplicité du design final* et * la simplicité du chemin pour y arriver. Une plus grande reconnaissance des engagements pragmatiques.

Dans la même veine que le reste de son fil Twitter, où Buterin a fait preuve de transparence et de capacité à admettre ses erreurs, il a abordé la congestion et les frais de transaction élevés qui ont affecté la blockchain Ethereum. En 2017, Buterin a déclaré que « l’internet de l’argent » doit être capable de traiter des transactions bon marché.

Buterin affirme que cela reste l’un des objectifs de cette blockchain. Alors pourquoi « nous passons autant de temps à travailler sur l’évolutivité ».

Buterin a également admis qu’il s’était trompé à propos de Bitcoin Cash et a qualifié la crypto-monnaie d’échec. Il a également admis être « fier » de ses propositions pour construire Uniswap, ou plus précisément, décentraliser les échanges sur ce réseau, et de nombreux autres cas d’utilisation d’Ethereum qui « prédisaient essentiellement DeFi ».

En ce sens, il a résumé son expérience de plus d’une décennie en qualifiant ses débuts de « naïveté » et de manque de reconnaissance des défis qui surviennent lors de la gestion d’une grande organisation avec des politiques et des cultures complexes.

* En technologie, il avait plus raison dans les idées abstraites que dans les problèmes de développement de logiciels de production. J’ai dû apprendre à comprendre ce dernier au fil du temps.

* Maintenant, j’apprécie plus profondément le besoin d’une simplicité encore plus grande que je ne le pensais. – vitalik.eth (@VitalikButerin) 1er janvier 2022

Au moment de mettre sous presse, l’ETH se négocie à 3 775 $ avec un mouvement latéral le dernier jour.

L’ETH évolue latéralement sur le graphique en données de 4 heures. Source : ETHUSD Tradingview