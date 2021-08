Ethereum Issuance tombe en dessous de Bitcoin pour la première fois Crypto new media

Ethereum est en hausse depuis la semaine dernière, passant d’un creux de deux mois à 1 700 $ à son niveau actuel à 3 223 $. Plusieurs facteurs ont poussé le marché de la cryptographie dans un nouveau rallye, mais la plupart semblent graviter autour de l’ETH et de son écosystème.

ETH se déplace latéralement dans le week-end sur le graphique de 24 heures. Source : ETHUSD Tradingview

Après la mise en œuvre d’EIP-1559, le jeton natif d’Ethereum est devenu un actif déflationniste en raison de la modification de son mécanisme de frais. Pour valider les transactions sur le réseau, une partie de l’ETH est « brûlée », c’est-à-dire envoyée à une adresse à laquelle personne ne peut accéder.

En conséquence, l’ETH a gagné du terrain en tant qu’actif de réserve de valeur, pour certains experts, encore plus efficace que Bitcoin. Le chercheur Lucas Outumuro a enregistré une baisse des émissions quotidiennes d’ETH, inférieure à celle de Bitcoin pour la première fois depuis sa création.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’inflation nette ETH s’élève à 3574 ETH (1,11% annualisé) et l’inflation nette BTC s’élève à 900 BTC (1,75 % annualisé), a affirmé Outumuro.

Source : IntoTheBlock

La baisse des émissions quotidiennes d’ETH est attribuée à l’augmentation de l’activité en chaîne. La recherche a permis de retracer cela jusqu’à l’augmentation de l’activité liée aux jetons non fongibles (NFT).

D’ici 2021, les NFT sont devenus une nouvelle manie dans l’industrie de la cryptographie avec un niveau d’adoption apparemment élevé de la part du grand public.

Il y a quelques jours, le géant des paiements VISA a annoncé un achat NFT de la collection populaire CryptoPunks. Dans le même temps, les EtherRocks et les jeux NFT contribuent à l’essor de l’activité dans ce secteur. En conséquence, Outumuro a déclaré :

(…) L’activité NFT a considérablement augmenté les frais d’Ethereum et la quantité d’ETH brûlée avec eux. Cela a conduit à plusieurs heures au cours desquelles plus d’ETH a été brûlé qu’il n’en a été émis, ce qui le rend effectivement déflationniste pendant de brèves périodes de temps.

Ethereum a développé une multitude de cas d’utilisation dans différents secteurs, NFT, DeFi, jeux basés sur la blockchain, etc. De plus, son caractère déflationniste récemment acquis pourrait l’amener à “développer une prime monétaire comme le BTC”, a affirmé la recherche.

Comme l’a rapporté NewBTC, Ethereum a dépassé Bitcoin dans d’autres mesures, y compris le règlement de la valeur quotidienne. L’ancien réseau a réglé jusqu’à 24 milliards de dollars par jour, contre 8,5 milliards de dollars pour Bitcoin.

Ce changement et cette augmentation d’activité se sont produits malgré les frais de transaction élevés d’Ethereum, 10 fois plus élevés que la crypto-monnaie numéro un par capitalisation boursière. Outumuro a ajouté :

GRAPHIQUE C’est également le cas pour le nombre de transactions dans chaque blockchain, l’ETH étant valorisé au plus près de son activité de transaction. 5x le nombre de transactions quotidiennes, mais toujours à la traîne en termes de valorisation.

Source : IntoTheBlock

Des données supplémentaires suggèrent également que l’ETH est plus adopté avec plus de 20 millions d’adresses le détenant. La recherche a mis en évidence que ces adresses pourraient appartenir à un nombre indéterminé d’utilisateurs, mais peuvent être utilisées comme « proxy pour observer la croissance d’une communauté de crypto-actifs.

Source : IntoTheBlock

Les facteurs susmentionnés renforcent les fondamentaux d’Ethereum et modifient progressivement la façon dont les investisseurs évaluent l’actif sous-jacent, l’ETH.

Dans les mois à venir, alors que le réseau passera à l’ETH 2.0, davantage de facteurs contribueront à la thèse selon laquelle l’ETH est devenu la réserve de valeur ultime. Outumuro a dit :

Alors que les NFT et d’autres applications continuent de croître sur Ethereum, cela crée une pression déflationniste et renforce la prime monétaire d’Ether. En fin de compte, cela aligne les utilisateurs et les détenteurs sur le fait que $ETH devient la réserve de valeur de l’Internet décentralisé.