Ethereum lance Testnet pour la fusion et la preuve de participation sera testée avec des validateurs

Si tout se passe comme prévu, le lancement de The Merge sur le réseau principal Ethereum avec sa mise à jour correspondante devrait avoir lieu à la mi-2022.

Après une période de développement de deux ans, l’équipe Ethereum a lancé le premier réseau de test public pour The Merge, activant officiellement le système Proof-of-Stake alimenté par les validateurs Ethereum 2.0.

La fusion et le changement de paradigme dans l’exploitation minière Ethereum

En tant que tel, The Merge est l’une des étapes les plus attendues de la feuille de route d’Ethereum 2.0, précisément parce qu’elle constitue le début d’une nouvelle dynamique pour le traitement des blocs. Pour ce testnet, il y a déjà plus de 2,3 millions d’ETH disponibles par 72 000 validateurs, tandis que le contrat intelligent ETH 2.0 compte déjà plus de 8,7 millions d’ETH évalués à près de 34 milliards de dollars au moment de la publication. .

Une fois que tout sera prêt, la transition sera complètement effectuée et le gros des opérations sera validé par les personnes qui jalonne le contrat intelligent, ce qui déplacerait complètement les mineurs qui prennent en charge le fonctionnement du réseau avec leurs appareils GPU. Cela entraînerait également une réduction de 99,9 % de l’impact environnemental et de la consommation électrique du réseau, faisant du traitement en bloc une pratique beaucoup plus durable.

En plus de ce qui précède, il y aura également une réduction de l’émission d’ETH en guise de récompense, qui sera réduite de 75% par rapport à ce qui est actuellement observé. Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur la monnaie numérique, la rendant de plus en plus rare et limitant son offre contrairement à la forte demande sur les principaux marchés.

La fusion pourrait arriver en 2022

D’un point de vue technique, bien que le réseau continue de fonctionner de la même manière pour les utilisateurs finaux avec les modifications susmentionnées, la vérité est que The Merge devrait avoir des implications directes sur l’évolutivité de la couche de base.

Quant aux horaires, on estime que la version officielle avec sa mise à jour respective entrera en place au cours des deuxième et troisième trimestres de 2022, avec lesquels il y aura un temps raisonnable pour évaluer le fonctionnement du réseau de test et voir si tout va travailler dans les limites prévues.

L’équipe de la Fondation Ethereum devrait également offrir beaucoup plus de détails déjà pour le premier trimestre de 2022, détaillant comment tous les tests ont fonctionné et peut-être estimant une date provisoire pour la mise à jour attendue.

