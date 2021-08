Ethereum (ETH)

Ethereum Layer 2 Scaling Solution Arbitrum Ouverture aux utilisateurs

La solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 Arbitrum est maintenant prête pour les utilisateurs.

À la fin du mois de mai, Arbitrum avait lancé sa version bêta du réseau principal pour les développeurs et depuis lors, plus de 400 projets ont reçu un accès au réseau principal, dont des dizaines ont été déployés avec succès.

Plus tard ce mois-ci, il sera également ouvert aux utilisateurs, a annoncé Offchain Labs, qui construit Arbitrum.

Dans le cadre de sa stratégie de lancement équitable, les projets ayant terminé leur déploiement pourront les ouvrir à leurs utilisateurs. Avant le lancement d’Arbitrum One, il sera déployé pour que les utilisateurs aient un moyen d’accéder à chaque application et fournisseur de services sur Arbitrum.

Récemment, Reddit a annoncé qu’il mettait à l’échelle les points de communauté sur Ethereum à l’aide d’Arbitrum avec des projets tels que Cream Finance, Gnosis Safe, Uniswap, Alchemy, Infura de Consensys, FutureSwap, DXdao, dForce, Graph Protocol et bien d’autres qui déploient ses produits et services. sur l’arbitrage. L’équipe a dit,

«Nous avons travaillé dur au cours des derniers mois pour coordonner les déploiements avec des centaines de projets et relier bon nombre des pièces stables et des jetons les plus populaires à Arbitrum.»

Pour l’instant, des limites initiales seront posées sur le volume d’activité qui augmentera progressivement au fil du temps.

L’une des solutions de couche 2 les plus populaires visant à réduire les frais sur Ethereum a également déclaré que lorsque ces limites de volume sont approchées, le système peut se congestionner et les frais peuvent augmenter jusqu’à ce que le trafic diminue. Ils ont dit,

“Nous sommes encore en train de finaliser les paramètres et de réfléchir aux compromis optimaux et nous aurons plus à dire à ce sujet sous peu.”

Et jusqu’à ce que le système soit entièrement décentralisé, Arbitrum continuera d’avoir des contrôles d’évolutivité pour garantir l’amélioration des performances et répondre rapidement aux incidents de sécurité.

