Ethereum London Fork fait exploser l’ETH à 2 700 $ alors que le rallye dépasse les 3 000 $ à tisser ⋆ Crypto new media

Le temps presse pour le hard fork tant attendu d’Ethereum Londres qui devrait être mis en ligne le 5 août. Les investisseurs se sont positionnés pour la mise à niveau et le rallye attendu poussant Ethereum au-dessus de 2 700 $. Une cassure au-dessus de 2 800 $ pourrait déclencher des ordres d’achat massifs alors que les investisseurs anticipent des gains supérieurs à 3 000 $.

Le prix de l’Ethereum s’est détaché de ses pairs et a effectué une course impressionnante de 2 400 $ à des niveaux supérieurs à 2 700 $. La jambe haussière s’est approchée de 2 800 $, mais une correction mineure a interféré avec la mission des taureaux.

Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum se négocie autour de 2 700 $, tandis que les taureaux se battent férocement pour des gains allant jusqu’à 3 000 $. La plupart des indicateurs techniques à court terme sont devenus haussiers, ce qui implique que les acheteurs ont le dessus. On pense que la dernière hausse de 2 400 $ est due au fait que les investisseurs se sont positionnés avant la mise à niveau révolutionnaire de la fourche dure de Londres.

Ethereum London Hard Fork sera mis en ligne le 5 août

Selon ethernodes, le hard fork tant attendu de Londres n’est qu’à huit heures de route. Il est censé se produire sur le bloc 12.965.000. Les opérateurs de nœuds sur la blockchain Ethereum se préparent pour la mise à niveau, et ethernodes confirme que 75% sont prêts.

L’Ethereum London Hard Fork est crucial principalement pour la mise en œuvre d’EIP-1559, l’une des cinq propositions que la mise à niveau apporterait au réseau. EIP-1559 vise à réduire les frais de gaz qui ont été très exorbitants pour fonctionner sur un mécanisme de redevance de base. Les utilisateurs n’auront plus besoin de payer plus pour prioriser leurs transactions. En plus de cela, les frais perçus seraient envoyés dans un portefeuille non récupérable, où ils seraient brûlés.

Ethereum Price Rally prend sa respiration

Après la hausse dans des zones proches de 2 800 $, Ethereum a reculé à 2 700 $. Les acheteurs se concentrent principalement sur le fait de tirer Ethereum au-dessus de 2 800 $. Peut-être qu’à ce niveau, des ordres d’achat massifs seraient déclenchés pour soutenir l’action des prix au-delà de 3 000 $.

Sachez que l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a une impulsion haussière. Ether a soutenu cet appel à l’achat depuis le 20 juillet, mais la tendance haussière s’est confirmée avec le franchissement du MACD au-dessus de la ligne moyenne. Tant que cet indicateur continue avec le mouvement haussier dans la zone positive, les taureaux auront le dessus.

Graphique ETH/USD sur 12 heures

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Les acheteurs doivent également établir un support plus élevé, de préférence à 2 700 $, ce qui leur permettra d’exécuter confortablement la mission vers 3 000 $.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum

Taux au comptant : 2,711 $

Tendance : haussière

Volatilité : en croissance

Soutien : 2 700 et 2 400 $

Résistance : 2 800 $ et 3 000 $

