Ethereum London Upgrade avec EIP 1559 activé, environ 300 ETH brûlés en seulement une heure

Le hard fork londonien très attendu avec EIP 1559 a été activé au bloc 12.965.000.

Au moment de la rédaction, 304,9 ETH ont déjà été brûlés.

Bien que le brûlage ait commencé rapidement, il se peut qu’il ne se poursuive pas à ce rythme car tous les mineurs n’ont pas encore commencé à extraire 30 millions de blocs, nous n’avons donc pas atteint leur capacité maximale. De plus, “une fois que le pool de mémoires a été entièrement effacé… les blocs deviendront plus petits et les frais de base chuteront à nouveau”, a noté le chercheur Hasu.

Les mineurs peuvent désormais extraire des blocs jusqu’à 30 m de gaz. Tant qu’ils sont > 15 m, les frais de base continueront d’augmenter. https://t.co/QIywv7AEw3 – Hasu (@hasufl) 5 août 2021

Toutes les transactions seront désormais traitées selon le nouveau format, ce qui signifie que les mineurs doivent graver ETH pour inclure les transactions dans un bloc.

Si les portefeuilles ne sont pas prêts pour l’EIP 1559, alors que le format des anciennes transactions restera compatible, le prix du gaz sera converti au nouveau format – frais de base max + pourboire que l’utilisateur est prêt à payer. Donc, en tant qu’utilisateur, vous devez faire attention à ne pas payer trop cher.

En réponse à la mise à niveau du hard fork, Binance a annoncé une pause temporaire, d’environ deux heures, sur les dépôts et les retraits d’Ether si le hard fork pouvait entraîner un jeton supplémentaire pour réduire les risques de trading induits par la volatilité des prix.

C’est un moment assez magique de voir une mise à niveau aussi importante se dérouler en douceur sur une couche de règlement de 300 milliards de dollars de manière décentralisée. – Arthur (@Arthur_0x) 5 août 2021

Au moment de l’activation, le prix de l’ETH a chuté à 2 513 $ seulement pour récupérer rapidement et au-dessus de 2 600 $.

L’excitation autour de la mise à niveau s’est intensifiée au cours des derniers jours où Ether a imprimé 13 bougies vertes quotidiennes d’affilée. La bougie rouge qui a suivi n’a fini par pousser l’actif cryptographique à près de 2 800 $ que mercredi.

Au moment de la rédaction, l’ETH/USD vise à aller encore plus haut tout en étant en baisse d’environ 40 % par rapport à son pic de la mi-mai.

Le fait que vous puissiez regarder la brûlure est la définition d’une machine FOMO perpétuelle. – CM (@ConvexMonster) 5 août 2021

L’ETH/BTC a quant à lui trouvé une résistance à 0,069. Passé ce seuil, il peut rebondir entre 0,073 et 0,077. L’ETHBTC a culminé à 0,082 le 15 mai.

Selon un passionné d’Ether qui passe par CroissantEth sur Twitter, au moment où EIP 1559 entrera en vigueur, il y aura un “choc instantané pour ETH” qui pourrait potentiellement brûler “des jetons déjà existants sur le réseau”.

Le choc de l’EIP 1559 sur l’offre d’Ether combiné à l’ETH verrouillé dans l’ETH 2.0, le record de 23% de l’offre d’ETH verrouillé dans les contrats intelligents et la baisse de l’offre sur les échanges de crypto-monnaie ont CroissantEth très optimiste sur la deuxième plus grande crypto-monnaie.

J’ai vu un nombre incalculable de personnes sous-estimer les effets de l’EIP-1559 et ses changements sur le réseau Cependant, je suis ici pour affirmer qu’il a la capacité de transformer fondamentalement la vision de l’ETH en tant que classe d’actifs Regardons de plus près… 🥐 – croissant (@CroissantEth) 5 août 2021

Pendant ce temps, sur la base des performances de prix passées d’Ether autour des mises à niveau du réseau, l’économiste crypto Ben Lilly s’attend à un rendement moyen de 5,1% dans les 30 jours suivant la mise à niveau, puis de 28,8% en 60 jours et de 64,4% en 90 jours.

De tels rendements pourraient potentiellement ramener le prix d’Ether à son plus haut niveau historique au-dessus de 4 000 $.

Ethereum/USD ETHUSD

2,786,1295$176,086.32%

Volume 30,7 bVariation 176,08 $Ouverture 2 786,1295 $Circulation 116,98 mMarket CAP 325,93 b

