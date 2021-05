Ethereum maintenant plus précieux que Visa, JPMorgan Chase; Bitcoin-rival parmi les cinq meilleurs services financiers

La capitalisation boursière de Visa et JPMorgan Chase s’élevait respectivement à 504,75 milliards de dollars et 478,49 milliards de dollars au 6 mai 2021. (Image représentative: Pixabay)

Des mois après avoir franchi la barrière du top 10, la plus grande crypto-monnaie alternative de Bitcoin, Ethereum, est maintenant entrée dans le top 5 des noms les plus précieux du monde des services financiers. La deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum, avec une capitalisation boursière de 403,84 milliards de dollars – près de la moitié de la valeur de 1000 milliards de dollars de Bitcoin – est placée juste après la capitalisation boursière de Visa (504,75 milliards de dollars) et JPMorgan Chase (478,49 milliards de dollars) dans le total des plus grands du monde. les sociétés de services financiers dépassées par Bitcoin, selon les données de CompaniesMarketCap.

«Ethereum a toujours été populaire parmi les développeurs, en particulier parce qu’il a fourni une plate-forme à travers laquelle les gens peuvent créer des Dapps (applications décentralisées) et des contrats intelligents qui permettent une innovation plus poussée dans la blockchain. Ces innovations ont contribué à stimuler la croissance et la création de jetons et de NFT, et ont aidé à décentraliser la finance », a déclaré à Financial Express Online Darshan Bathija, PDG de la plateforme de crypto trading basée à Singapour. Les NFT sont des jetons non fongibles qui, contrairement aux cryptos, ne peuvent pas être échangés contre un autre jeton identique et sont utilisés pour représenter des objets du monde réel tels qu’une peinture ou une maison, etc.

Ethereum a explosé au cours des 12 derniers mois. Le prix a augmenté plus de 16 fois, passant de 206 $ au 7 mai 2020 à 3465 $ au 6 mai 2021, tandis que la capitalisation boursière a bondi de plus de 17 fois, passant de près de 23 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap. Bien que les cryptos ne puissent pas être comparés à des entreprises physiques telles que Visa, JPMorgan, etc., étant donné que le premier est un système logiciel peer-to-peer tandis que le second est une entreprise à but lucratif, Ethereum est théoriquement le 25e actif mondial par marché. cap, a montré des données de CompaniesMarketCap. Les principaux actifs de la liste comprenaient également les métaux précieux tels que l’or et l’argent, et les FNB, à l’exception des sociétés ouvertes.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles Ethereum a été sur une larme. Premièrement, l’utilité d’Etherium en tant que couche de règlement financier mondial a considérablement augmenté. Il y a maintenant plus de 77 milliards de dollars déployés dans des projets basés sur Etherium et ce nombre augmente rapidement. Cette hausse a commencé en juin 2020 ou ce qu’on appelle maintenant l’été de DeFi et continue de croître. En plus de ces NFT et d’autres innovations de produits en plus d’Etherium, on commence maintenant à voir une adoption à grande échelle », a déclaré Edul Patel, PDG et cofondateur de la plate-forme de crypto trading automatisée Mudrex à Financial Express Online.

Les deux autres raisons sont le sentiment haussier du marché, car la crypto est devenue le chouchou des investisseurs institutionnels avec plus de 14,4 milliards de dollars investis dans la cryptographie au cours des 12 derniers mois, a déclaré Patel. Une majorité de cela a été transférée au Bitcoin et les investisseurs cherchent à se diversifier dans la crypto. Par conséquent, l’Etherium et d’autres pièces ont connu une forte demande qui contribue à augmenter et à stabiliser le prix. Enfin, l’annonce majeure au cours des deux dernières semaines S&P, Grayscale et autres concernant la création et le lancement de fonds institutionnels ciblés, selon Patel, contribue à l’essor d’Etherium.

