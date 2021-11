Ethereum marque un nouveau sommet, mais les taureaux n’ont toujours pas beaucoup de détermination

Ethereum continue de grimper régulièrement, quelques taureaux ne voulant pas céder le contrôle aux vendeurs, bien qu’ils ne montrent pas beaucoup de détermination.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se négocie à 4 495,15 $, accumulant une perte de 1,24 % au cours des dernières 24 heures et un léger gain de 3,67 % au cours des 7 derniers jours.

Dans l’ensemble, les fondamentaux restent positifs, même si la congestion du réseau crée toujours des problèmes.

Le taux de hachage de la chaîne atteint des sommets après les sommets, dépassant largement le point où la baisse qui a conduit à la sortie des mineurs en Chine a commencé.

Malgré le fait que cela nous parle d’une très bonne santé du réseau en termes de sécurité et d’adoption, les frais sont encore élevés. Le simple fait d’approuver un token pour trader sur Uniswap peut atteindre une commission pouvant aller jusqu’à 50 $ selon le moment.

Frais moyens sur le réseau Ethereum. Source : Etherscan.

Cette situation de taux de fonctionnement élevés génère une forte croissance de la valeur bloquée dans les réseaux de couche deux, qui interagissent avec la machine virtuelle Ethereum, mais offrant des commissions moins chères.

Analyse technique d’Ethereum alors que les taureaux gardent le contrôle

D’après le graphique hebdomadaire ETH contre USDT, nous voyons un élan à moyen / long terme se développer.

Maintenant, le prix essaie enfin de dépasser la résistance qui a créé le plus haut atteint en mai.

Pour le moment, les taureaux Ethereum ne montrent pas beaucoup de détermination, mais il est possible que la volatilité soit sur le point d’augmenter.

La dynamique de développement devrait encore s’étendre considérablement avant de céder la place à une correction.

Cependant, si une volatilité haussière importante ne se produit pas bientôt, nous pourrions assister à des ventes à court terme.

Graphique journalier

À partir de cette période, nous observons que la tendance à court terme du prix de l’Ethereum est entre les mains des taureaux grâce aux bas et aux hauts continus de plus en plus élevés.

Un petit revers se dessine actuellement, qui semble déjà avoir touché le fond.

Si tel est le cas, un nouveau sommet devrait être en route. Cependant, si le prix ne montre pas de détermination haussière rapidement, il semble que la hausse ne sera pas durable trop longtemps et qu’une correction se produira avant que les acheteurs ne reprennent le contrôle.

Pour penser aux ventes, le support doit être perdu à 4 287 $. Pour le moment il est peu probable que cela se produise, je dirais que 40% contre 60% pour marquer un nouveau maximum dans les prochaines heures.

Néanmoins, il vaut la peine de surveiller le comportement si une correction pertinente commence.

Analyse technique du graphique journalier d’Ethereum, tandis que les taureaux contrôlent la tendance. Source : TradingView.

