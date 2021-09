Ethereum (ETH)

Ethereum Merge se rapproche alors que la première mise à niveau du réseau principal, Altair, se prépare à sortir le mois prochain

AnTy29 septembre 2021

Plus de 7,8 millions d’Ether d’une valeur de 22,7 milliards de dollars ont déjà été envoyés au contact de dépôt ETH 2.0 pour jalonnement. Entre-temps, 390k Ether d’une valeur de 1,3 milliard de dollars ont été brûlés depuis début août.

« Altaïr est là ; la fusion arrive.

La version très attendue d’ETH 2.0 approche alors que le deuxième plus grand réseau se prépare pour la première mise à niveau du réseau principal vers la chaîne Beacon.

Le développeur Danny Ryan, chercheur à la Fondation Ethereum et coordinateur principal du déploiement d’Ethereum 2.0, a déclaré mardi que la mise à niveau du consensus Altair était prévue pour l’époque 74240 le 27 octobre.

Cette mise à niveau apporte un support client léger au consensus de base, nettoie la comptabilité des incitations de l’état des balises, résout les problèmes avec les incitations du validateur et intensifie les paramètres punitifs conformément à EIP-2982, a-t-il noté.

Avec les versions client à venir cette semaine, les opérateurs de nœuds devront mettre à niveau leurs nœuds la semaine prochaine.

Dans la phase suivante, les ingénieurs construiront la logique de fusion et testeront leur logiciel avec d’autres équipes sur des devnets de courte durée.

« La preuve de participation remplaçant la preuve de travail nécessite des années de préparation, et nous sommes tout aussi ravis que vous de la voir en action. Beaucoup de plaisir à venir en octobre.

Taux de hachage toujours fort et proche du pic

En ce qui concerne le réseau Ethereum Proof-of-Stake (PoS), le contrat de dépôt d’ETH 2.0 compte déjà 7,8 millions d’ETH d’une valeur de 22,7 milliards de dollars. Il y a actuellement 48 712 déposants uniques.

Pendant ce temps, près de 390 000 ETH d’une valeur de 1,3 milliard de dollars ont été brûlés depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 dans la mise à niveau de Londres au début du mois d’août. Le marché NFT OpenSea a le plus grand contributeur à cela, ayant brûlé 56 640 ETH suivis de 40 192 par DEX Uniswap (V2 + V3).

Au milieu de cela, le deuxième plus grand pool minier d’Ethereum, SparkPool, a annoncé la “fermeture complète” de ses services pour tous ses utilisateurs d’ici la fin de ce mois afin de se conformer aux exigences réglementaires. Le quatrième pool minier Beepool a également annoncé la suspension de ses opérations avant le 15 octobre.

Pour l’instant, le taux de hachage du réseau Ethereum n’a baissé que d’environ 4,53% par rapport à 736 674 Th/s il y a seulement trois jours, selon Etherscan. Le taux de hachage est sur une tendance haussière depuis fin juin, lorsqu’il a chuté de 26% en moins d’un mois en raison de la répression chinoise de la crypto à l’époque.

Une fois qu’Ethereum deviendra pleinement une pièce de monnaie PoS, un tel incident ne serait plus le sujet de préoccupation pour la deuxième plus grande crypto-monnaie se négociant autour de 2 900 $, en baisse de 32,6% par rapport au sommet historique de la mi-mai de 4 380 $, mais il est toujours en hausse de 300 % CUMUL À CE JOUR.

