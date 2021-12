Ethereum Mixer Tornado Cash lance une mise à niveau majeure à l’approche de la V3

Le populaire mélangeur de confidentialité basé sur Ethereum, Tornado Cash, vient de recevoir une mise à niveau majeure dans le cadre d’une transition vers une v3 très attendue.

Mercredi, Tornado Cash a annoncé le lancement de Nova, une mise à niveau majeure qui amènera le protocole à sidechain xDai, permettra des dépôts et des retraits variables et permettra un transfert «protégé» préservant la confidentialité des fonds déposés dans les pools du protocole.

Le protocole représente actuellement plus de 150 000 ETH dans ses pools d’une valeur de 580 millions de dollars.

Les détectives en chaîne sont connus pour lier deux comptes l’un à l’autre en fonction des montants des dépôts et des retraits, et en tant que tels, les retraits protégés et les retraits partiels aideront les utilisateurs expérimentés à préserver leur confidentialité.

« Dans Nova, le montant du dépôt ne doit pas nécessairement être égal au montant du retrait », a déclaré le contributeur principal Roman Semenov. « Mais si un utilisateur dépose, disons, 0,1337 ETH, puis retire 0,1337 ETH, il sera assez évident pour tout le monde que c’est le même utilisateur. »

De plus, l’équipe envisage le transfert de propriété protégé comme une mise à niveau à grande échelle des transactions Ethereum, dans la mesure où le réseau de xDai réduit les coûts et le protocole protège la confidentialité des adresses impliquées et des quantités transférées.

« C’est une fonctionnalité très pratique pour les paiements privés, les dons anonymes et plus encore », a déclaré Semenov.

xDai travaille actuellement sur un processus de gouvernance qui pourrait entraîner une fusion avec Gnosis pour créer Gnosis Chain, mais Semenov dit que le processus n’affectera pas le déploiement de Nova car « ils veillent à ne casser aucune application lors de la migration ».

Lire la suite: xDai veut qu’une fusion de Gnosis reste pertinente, mais certains détenteurs de jetons crient au scandale

Un communiqué de presse fourni à CoinDesk a déclaré que Nova est la première étape vers Tornado Cash v3.

Bien que l’équipe ait refusé de fournir un calendrier pour la sortie de la v3, ils ont déclaré qu’il comprendrait des transferts NFT privés, une prise en charge des jetons ERC-20 et une refonte de la structure de récompenses du projet « exploitation de l’anonymat ».