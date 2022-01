Ethereum: mon choix n ° 3 de Moonshot pour 2022

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Compte à rebours jusqu’au nouvel an

Les cadeaux de Noël sont à peine déballés et je suis déjà occupé à briser les résolutions du Nouvel An que je n’ai pas encore prises.

Bienvenue à la saison des vacances.

Mais avant d’aller chercher ma troisième part de gâteau, j’aimerais vous offrir un cadeau de Noël tardif :

Mon choix n°3 Moonshot pour 2022.

Mon choix n°3 pour 2022

Plus tôt cette année, les rédacteurs en chef d’InvestorPlace m’ont posé une question simple :

Si je ne pouvais acheter qu’une seule crypto-monnaie, laquelle serait-ce ?

C’était évidemment censé être une question difficile. Si je pouvais en acheter 20, j’aurais étalé mes paris sur Cardano (CCC :ADA-USD), Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) et Algorand (CCC :ALGO-USD)… puis chargé sur autant de jetons meme que mon Maître de l’élan stratégie pourrait dénicher.

Mais acheter une seule crypto, c’est un peu comme être au bâton dans le septième match des World Series avec les bases chargées.

Vous n’obtenez qu’un seul coup.

C’est pourquoi j’ai choisi Ethereum (CCC :ETH-USD), la crypto-monnaie que je connaissais avait les meilleures chances de succès.

La pièce s’est avérée gagnante l’année dernière. Et pour ceux qui ont raté Ethereum, j’ai une excellente nouvelle :

Il n’est pas trop tard pour acheter.

La révolution de la tokenisation est là

Début 2021, deux protocoles concurrents se disputaient la première place des transactions NFT.

Couler. L’épine dorsale de Top Shot de la NBA avait gagné une part de marché de 70 % dans les NFT fin janvier.

Ethereum. Les premiers projets comme Cryptokitties et Cryptopunks ont donné à Ethereum une longueur d’avance dans les objets de collection numériques, mais le protocole a pris du retard dans l’adoption par les entreprises.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et un gagnant clair a émergé :

Ethereum.

La crypto-monnaie gérée par la communauté gère désormais près de 97% du commerce NFT dans le monde, selon les recherches de Cointelegraph. Aujourd’hui, le protocole domine tout, de l’art numérique aux ventes de musique NFT.

La raison du succès d’Ethereum a été double.

Premièrement, la crypto-monnaie dirigée par la communauté est étonnamment bien gérée. Mardi dernier, les développeurs d’Ethereum ont lancé le Kintsugi Testnet en prévision d’un passage à un protocole Proof-of-Stake. Une transition réussie placerait la deuxième plus grande pièce au monde bien devant Bitcoin sur le plan technologique.

Et deuxièmement, Ethereum possède une arme secrète : le cycle vertueux de tokenisation.

Le cycle vertueux de la tokenisation

Question : Qu’est-ce que les applications de covoiturage et les NFT ont en commun ?

Réponse : Ils fonctionnent tous les deux sur des boucles de rétroaction positives.

Alors que les lecteurs sarcastiques ont peut-être également dit « ils coûtent trop cher », les marchés deviennent généralement plus forts au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Plus de vendeurs signifient plus de choix pour les acheteurs, ce qui amène plus de vendeurs, et ainsi de suite.

Ethereum met ce concept sous stéroïdes.

Marchés du monde réel sont généralement interchangeables. Vous pouvez théoriquement acheter une voiture d’occasion lors d’une vente aux enchères en personne, puis la revendre immédiatement en ligne.

Jetons basés sur la blockchain avoir un obstacle plus élevé. Les actifs sont généralement tokenisés sur une seule blockchain, sinon vous pouvez revendre le même bien sur plusieurs chaînes.

Cela rend difficile le rattrapage de tout « Ethereum Killer ». Acheter un NFT sur un rival Tezos (CCC :XTZ-USD) est également un pari sur la popularité de XTZ – si vous pariez déjà sur la valeur des œuvres d’art numériques, pourquoi risquer un pari sur la devise sous-jacente ? Jusqu’à ce que les NFT multi-chaînes deviennent une réalité, les investisseurs auront peu de raisons de s’écarter du top dog.

Souhaitez-vous symboliser cela ?

Ethereum se retrouvera de plus en plus dans des endroits inattendus.

« La tokenisation de bout en bout des devises souveraines, des titres, des prêts, de l’immobilier, des hypothèques, des gages et des paiements et crédits associés est une opportunité unique pour les entrepreneurs et les titulaires agiles », a écrit Jay Clayton de Wall. Journal de rue. « L’iceberg, au-dessus et au-dessous de la surface, est beaucoup plus gros que ce que nous avons vu il y a quelques années à peine. »

C’est un changement unique dans une génération.

Les ménages américains détiennent actuellement les deux tiers de leur valeur nette combinée de 162 000 milliards de dollars en dehors des actions et des obligations. Ces actifs plus difficiles à négocier, qui comprennent l’immobilier (22 % des actifs), les entreprises personnelles (9 %) et les articles ménagers (4 %), se négocient souvent avec des décotes importantes en raison de leur illiquidité.

Tokeniser ces actifs pourrait signifier débloquer de vastes fortunes. Les entreprises privées sont généralement vendues entre 3,5 et 5,0 EV/EBITDA (valeur de l’entreprise sur les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), soit moins d’un tiers des entreprises cotées en bourse. Rendre ces entreprises plus faciles à négocier sera un avantage pour les acheteurs et les vendeurs.

Les risques d’Ethereum

Cependant, un pari sur Ethereum comporte également des risques importants. Donc, avant de réhypothéquer le traîneau du Père Noël, voici trois raisons de limiter votre investissement à un montant que vous pouvez vous permettre de perdre.

Premièrement, Ethereum doit encore déployer sa version « 2.0 ». La communauté Ethereum a parlé de passer à un protocole de preuve de participation pendant des années, mais les poteaux de but continuent de reculer.

Deuxièmement, l’ETH a un problème de « personne clé ». Le co-fondateur Vitalik Buterin a utilisé son pouvoir de star pour faire passer les mises à niveau du protocole. Mais contrairement à la plupart des entreprises publiques, la communauté Ethereum n’a pas de plan de sauvegarde ou de succession en place pour chaque fois que M. Buterin quitte son rôle.

Et enfin, les cryptos n’ont de valeur que parce que les autres pensent qu’ils en ont. Peercoin (CCC :PPC-USD), Namecoin (CCC :NMC-USD) et Primecoin (CCC :XPM-USD) ont tous vu leurs valeurs chuter, bien qu’ils soient parmi les premiers acteurs de l’industrie.

Pourtant, Ethereum a surmonté ces douleurs de croissance pour rester ma seule crypto-monnaie à acheter. Et cela en fait mon Moonshot n°3 pour 2022.

« Pourquoi ne puis-je pas simplement enregistrer un JPEG d’un NFT ? »

Le mois dernier, le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, est devenu une célébrité mineure de la NFT après que les trolls de Twitter aient copié-collé son avatar NFT.

« À moi maintenant », a écrit un utilisateur de Twitter après avoir republié l’image d’un singe portant un chapeau à hélice sur les réseaux sociaux.

La réponse de M. Ohanian était inattendue dans une communauté qui se moque fréquemment des « clics droits » qui enregistrent des photos de NFT.

« S’IL TE PLAÎT! Faites un clic droit sur enregistrer sous. Faites-en une chemise. Partagez-le avec le monde », a-t-il répondu. « La Joconde originale ne fait que gagner en valeur à chaque fois qu’elle est copiée et partagée. »

L’échange surprenant met en lumière la bataille sans fin entre les nouvelles technologies et les anciennes lois sur le droit d’auteur.

Au début des années 2000, Napster et d’autres applications de partage de musique P2P ont mis l’industrie du disque à genoux en rendant la musique pratiquement gratuite. Mais ces mêmes technologies – à savoir Internet – finiraient par créer de nouveaux titans de la musique.

Aujourd’hui, la tokenisation, alimentée par Ethereum, a tracé de nouvelles lignes de bataille dans le monde de l’art numérique. Et si l’histoire est un guide, ces nouvelles technologies ont le pouvoir de changer notre regard sur le monde.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

