Ethereum montre des signes de reprise

La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ethereum, a montré des signes de reprise. Après lundi, Ethereum et Bitcoin afficheront une baisse de leurs prix, touchant ainsi de nouveaux creux de leurs prix depuis septembre.

Maintenant, actuellement, Ethereum cherche à rebondir au-dessus de la barre des 3 200 $. Action qui peut conduire la crypto-monnaie à présenter une reprise de son cours. Au moment d’écrire ces lignes et selon notre outil interne Crypto Online, l’ETH s’élève à 3 243 $. Enregistrant une variation croissante de 5,94 % au cours des dernières 24 heures.

Plus de 50% des transactions financières mondiales pourraient impliquer Ethereum d’ici 10 ans

Le système Ethereum a toutes les chances de faire partie intégrante du marché financier mondial. Cela a été souligné par Joey Krug, co-directeur des investissements chez Pantera Capital, l’un des plus grands fonds spéculatifs de crypto-actifs.

« Si nous avançons l’horloge de 10 à 20 ans, un pourcentage très remarquable, peut-être même plus de 50 %, des transactions financières mondiales. D’une manière ou d’une autre, ils toucheront Ethereum. Le gestionnaire a déclaré dans des déclarations à Bloomberg.

La plate-forme Lympo NFT d’Animoca Brands a perdu 18 millions de dollars à cause de pirates informatiques

La plate-forme de frappe de jetons sportifs non fongibles (NFT) et la filiale d’Animoca Brands, Lympo, ont subi une faille de sécurité sur son portefeuille chaud. Perdre 165,2 millions de jetons LMT d’une valeur de 18,7 millions de dollars au moment du piratage.

Une brève mise à jour sur Medium de l’équipe Lympo a affirmé que lundi, des pirates ont eu accès au portefeuille actif de Lympo et « y ont volé un total d’environ 165,2 millions de LMT ».

En plus des 18,7 millions de dollars perdus, dix portefeuilles de projets différents ont été accidentellement compromis. Selon le rapport, le pirate informatique a transféré les jetons volés dans un seul portefeuille et les a échangés contre de l’Ether (ETH) sur Uniswap et Sushiswap (SUSHI).

Les fondateurs de Signal et Ethereum débattent du web 3.0

Matthew Rosenfeld, mieux connu sous le nom de Moxie Marlinspike, fondateur de l’application de messagerie privée Signal, a publié ses réflexions sur le concept du Web 3.0. Argumenter des arguments qui ne sont pas passés inaperçus auprès de l’écosystème des utilisateurs de crypto-monnaies.

L’une des critiques les plus importantes qu’il a formulées dans son article concernait la divergence des informations entre les systèmes centralisés et décentralisés qui font partie des plates-formes faisant partie de ce qu’on appelle le Web 3.0. C’est un terme utilisé pour désigner la décentralisation d’Internet.

Web3 propose un fonctionnement décentralisé, avec l’utilisation de ‘blockchain’ et de technologies dérivées telles que les crypto-monnaies ou les NFT. C’est une idée qui s’oppose au standard actuel, le Web 2.0, caractérisé par une plus grande centralisation et par une dépendance aux plateformes.

En revanche, Vitalik Buterin, fondateur de la célèbre plate-forme de crypto-monnaie Ethereum, a répondu au message de Moxie Marlinspike. Où il s’accorde sur certains points et diffère sur d’autres.

