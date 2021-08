in

Ethereum (ETH)

Ethereum Name Service lance un service pour envoyer et recevoir des ETH avec des domaines .com

Ethereum Name Service (ENS) a annoncé que les utilisateurs du système de noms de domaine (DNS) peuvent désormais s’intégrer directement sur le réseau principal ENS.

Intégration de l’espace de noms DNS en direct

L’intégration permettrait aux propriétaires de sites Web sur la plate-forme DNS d’importer le même nom pour une utilisation sur ENS sans changer pour un nom se terminant par .eth. Par exemple, les utilisateurs qui possèdent « example.com » sur DNS peuvent l’importer dans ENS en tant que même example.com et non example.eth.

L’équipe de l’ENS pense que cela aiderait les utilisateurs à conserver leurs coordonnées tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités qu’une adresse .eth a à offrir.

Le DNS est la façon dont Internet s’organise et est souvent appelé le répertoire téléphonique d’Internet. Le DNS relie les noms de domaine comme Google.com à des adresses IP pour que les gens puissent trouver et parcourir facilement des sites Web. Le DNS fonctionne depuis des décennies.

ENS, d’autre part, est un système de nommage distribué, ouvert et extensible basé sur la blockchain Ethereum. Il est identique au DNS mais possède une architecture différente en raison des capacités et des contraintes fournies par la blockchain Ethereum.

ENS agit également comme une adresse Ethereum, ce qui signifie qu’au lieu d’utiliser une longue chaîne alphanumérique d’adresse pour envoyer des fonds, vous pouvez simplement envoyer à l’adresse .eth sur ENS.

Dans un article de blog séparé, le directeur des opérations de l’ENS, Brantly Millegan, a expliqué que l’un des avantages de la nouvelle intégration DNS est que les noms importés ne paieront aucun frais ENS.

Avec les noms .eth, plus le nom choisi est court, plus il est cher. Cependant, les noms DNS importés vers ENS n’ont aucun frais de protocole ENS. De plus, alors que les noms.eth ne peuvent pas être révoqués, les noms DNS peuvent l’être.

Développé par l’organisation à but non lucratif True Names (TLD) en 2017, le financement de l’ENS provient principalement de subventions. Dans la récente annonce, la plate-forme a reconnu le soutien de la Fondation Ethereum et des ETC Labs.

L’ENS assiste à une adoption croissante avec les ventes de domaines

Bien que le protocole ENS semble être un secteur relativement peu exploité, les choses évoluent rapidement. L’ENS connaît une adoption croissante alors que de plus en plus de développeurs et d’entreprises se tournent vers la création d’applications sur la plate-forme.

La célèbre marque de bière américaine Budweiser a récemment acheté un nom de domaine sur le système de nommage décentralisé. Le nom de domaine baptisé beer.eth a été vendu pour 30 Ether (96 000 $) selon les dossiers du marché Opensea.

Bien que les services ENS soient encore à un stade infantile, Budweiser pourrait utiliser le nom beer.eth ENS pour créer une variété d’applications différentes.

Deux noms de domaine ENS nommés artist.eth et artcollector.eth ont également récemment été vendus pour 10 Ether chacun, selon un article de Reddit.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.