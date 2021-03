Ethereum ne parvient pas à sortir contre Bitcoin alors que les rendements du Trésor montent en flèche – Le soulagement de l’ETH se ralliera-t-il?

Ether (ETH), la crypto-monnaie native d’Ethereum, n’a pas réussi à éclater une fois de plus contre Bitcoin (BTC) avec BTC / USD en hausse de plus de 8% le 18 mars.

Il y a deux raisons probables pour lesquelles la paire ETH / BTC ne parvient pas à franchir un niveau de résistance important.

Premièrement, la BTC s’est fortement redressée dans un court resserrement après que la majorité du marché ait été courte au cours des derniers jours, surperformant la plupart des crypto-monnaies alternatives.

Deuxièmement, le paysage macroéconomique global du marché à risque se dégrade en raison de la flambée du rendement du Trésor américain à 10 ans, qui vient d’atteindre un sommet de 14 mois à 1,75%. Cela pourrait exercer une pression de vente plus forte sur les altcoins dont le volume et la liquidité sont globalement inférieurs à ceux du BTC.

L’ETH rejeté à un niveau clé malgré des mesures en chaîne haussières

Selon le trader pseudonyme connu sous le nom de « Trader XO », l’ETH a rejeté à un niveau clé sur le graphique ETH / BTC.

Le trader a souligné que l’ETH doit rester au-dessus de la zone de support faible à 0,029 BTC pour que la structure de marché haussière à court terme reste intacte.

Paire ETH / BTC avec des niveaux clés. Source: TraderXO, TradingView.com

Si l’ETH se remet de la fourchette à environ 1720 $ sur la paire ETH / USD, alors il aurait une probabilité plus élevée de voir une poursuite du rallye. Il mentionné:

« $ ETH – Rejeté à mi-chemin comme prévu. Idéalement, je veux voir les bas tenir ici. Cela ne me dérangerait pas non plus une déviation des bas non plus – me donnerait plus de conviction pour sauter dans #Ethereum Attendre patiemment que la structure se forme avant de sauter dedans. Plus de côté d’abord. «

Malgré la stagnation de l’ETH / BTC, les analystes affirment que les fondamentaux et les points de données en chaîne d’Ethereum restent très optimistes.

Un analyste et investisseur Ethereum pseudonyme connu sous le nom de «DCinvestor» a noté que la prochaine proposition EIP-1559 et la preuve de participation (PoS) sur Ethereum rendraient l’ETH plus rare.

Ces deux facteurs, combinés à la diminution des réserves d’ETH dans les bourses, comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, donnent généralement des perspectives optimistes pour l’ETH à moyen terme. L’analyste c’est noté:

« Avec l’arrivée de l’EIP-1559 et de la preuve d’enjeu, il est possible que l’approvisionnement en $ ETH ne dépasse jamais 120 millions de jetons, ce qui est extrêmement rare, compte tenu de son utilité absurde, c’est ~ 5,7x plus de 21 millions de dollars BTC, mais c’est durable et environ 20 fois plus utile en tant qu’argent et garantie programmables. «

Paysage macroéconomique, les rendements du Trésor sont toujours préoccupants

L’élan du rendement du Trésor américain à 10 ans est probablement le principal catalyseur de l’affaiblissement de Bitcoin et de l’ETH au cours des 12 dernières heures, comme le montre la corrélation inverse dans le graphique ci-dessous.

BTC / USD (bleu) vs ETH / USD (orange) vs TY10 (bleu clair). Source: Tradingview.

Les gestionnaires de portefeuille et les stratèges se sont dits préoccupés par la surchauffe du marché obligataire et son effet potentiellement négatif sur le marché à risque.

Hinesh Patel, gestionnaire de portefeuille chez Quilter Investors, a déclaré:

« Bien qu’aucune réponse pour le moment soit sans doute le seul mouvement proposé, quoi que fasse Powell à ce stade, la Fed amène les marchés obligataires dans la zone de danger. S’ils ne font rien, le marché obligataire continuera à pousser les rendements à la hausse à la recherche du Fed d’augmenter ou d’ajuster les achats d’obligations alors que s’il agit maintenant, il sera accusé de sur-stimulation et de surchauffe. «

Bitcoin, Ethereum et le reste du marché de la cryptographie pourraient se dissocier du marché à risque et des actions. Mais, idéalement, le rendement du Trésor américain devrait se stabiliser pour que le marché de la cryptographie connaisse une tendance à la hausse durable à court terme.