Ethereum négocie maintenant ses principes fondamentaux, ce qui n’est pas un bon signe

Juste au moment où vous pensiez que le marché de la crypto-monnaie était (enfin) en baisse, une autre poussée remarquable a fait la une des journaux dans la direction positive. Cette fois, cependant, c’était Ethereum (CCC:ETH-USD) qui a recueilli le plus d’éloges.

Source: Shutterstock

Bien que toujours la crypto-monnaie n ° 2 en termes de capitalisation boursière, elle a été n ° 1 en termes de mouvements de pourcentage brut par les actifs établis basés sur la blockchain. Au cours des sept derniers jours (le moment de la rédaction est le 3 mai 2021), Ethereum a gagné près de 32%. À part Pièce Binance (CCC:BNB-USD) à 22% de plus, rien d’autre parmi les principales pièces de monnaie de premier rang ne se rapproche.

Le renforcement de la tendance haussière d’Ethereum est une preuve qui suggère que l’ETH évolue plus haut en fonction de ses fondamentaux. La blockchain sous-jacente subira un changement important, appelé Ethereum Improvement Protocol EIP1559, que je discuterai bientôt en détail. Mais le principal à retenir est que les investisseurs semblent miser sur le changement de protocole plutôt que sur la pure spéculation.

Selon Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds, «les taux de financement d’Ethereum restent stables et sont devenus négatifs tôt aujourd’hui sur FTX … améliorer.”

C’est plus qu’une hypothèse raisonnable. Selon Coindesk.com, «le taux de financement, calculé et payé toutes les huit heures, fait référence au coût de la détention de positions longues en perpétuel (contrats à terme sans échéance). Un taux de financement élevé implique une augmentation des achats sur le marché des dérivés, ce qui ne semble pas être le cas avec l’éther actuellement. »

Bien que cela puisse être encourageant pour Ethereum, qui coûte actuellement plus de 3000 USD et semble prêt à passer à 4000 USD et peut-être 5000 USD, la dynamique est une épée à double tranchant. Lorsque les gens spéculaient sur le mouvement des prix des ETH, vous pouvez utiliser l’analyse technique pour évaluer la psychologie des traders.

Mais s’il est vrai que l’ETH se négocie désormais sur les fondamentaux, vous devez avoir une compréhension plus approfondie de l’EIP1559.

Ethereum et la boîte de Pandore de l’investissement fondamental

Veuillez noter que je ne vais pas fournir cette compréhension plus profonde pour Ethereum. Je vais vous présenter le cadre, mais il vous incombe entièrement de faire preuve de diligence raisonnable.

À un niveau très basique, la blockchain d’Ethereum fournit l’épine dorsale de plusieurs applications. Mais comme tout système, Ethereum exige des administrateurs qu’ils assurent le bon fonctionnement et l’efficacité de l’opération. Comme vous le savez, les blockchains sont intrinsèquement décentralisées, de sorte que le processus d’administration repose sur les épaules des mineurs d’ETH.

Bien sûr, personne ne travaille (du moins pas pour longtemps) sans compensation financière. Pour inciter les mineurs à effectuer leurs tâches administratives nécessaires, la blockchain Ethereum nécessite des paiements «Gaz» pour mener à bien une transaction ou exécuter un contrat sur le réseau. Techniquement, le gaz est une redevance payée en pièces ETH aux mineurs pour leurs efforts.

En pratique, cependant, le gaz est un pot-de-vin. En effet, pendant les périodes de congestion du réseau, les mineurs doivent prioriser les transactions qui commencent. C’est là que les mineurs gagnent leur chèque de paie car leurs tâches collectives permettent au réseau Ethereum de fonctionner correctement lorsqu’il est sous pression. Cependant, ce processus crée également des inégalités parce que les bien nantis obtiendront toujours leurs transactions exécutées en augmentant leur offre de gaz.

Pour y remédier, l’ETH préconise la proposition EIP1559, qui introduit la transparence des frais de transaction et automatise le système d’enchères Gaz. Cela atténue également fortement le contrôle que les mineurs avaient auparavant sur le flux de transaction du réseau, en partie en supprimant le système du gagnant-à-tout du processus d’appel d’offres pour le gaz.

En d’autres termes, EIP1559 décourage les pots-de-vin de gaz et cela réduira les revenus des mineurs d’Ethereum. Il n’est pas surprenant que de nombreux mineurs se disputent le EIP1559.

Pour moi, cela pose une situation de boîte de Pandore. Bien que l’EIP1559 ait contribué à faire monter le prix de l’ETH dans la stratosphère, il pourrait également nuire à l’évaluation si la proposition ne fonctionne pas comme prévu. Et je pense qu’il y a une grande possibilité de cela.

La vie n’est jamais censée être juste

Alors que l’équité économique figure parmi les sujets les plus discutés au cours de l’année écoulée, scientifiquement, l’équité est un attribut négatif. Par exemple, vous trouverez l’équité dans une batterie déchargée – morte parce que la réaction inhérente à la batterie est à l’équilibre et par conséquent, le potentiel énergétique est nul.

C’est la première chose à laquelle j’ai pensé en lisant les détails concernant EIP1559. À mon avis, le nouveau protocole enlève l’incitation capitaliste qui anime l’innovation humaine. Il y a une raison pour laquelle l’Union soviétique a échoué: elle s’est concentrée sur l’équité entre les travailleurs et, ce faisant, a créé un équilibre de médiocrité parce qu’elle a dissuadé une performance supérieure.

Pourquoi travailler plus dur quand vous serez payé comme tout le monde qui fait le strict minimum?

Je ne suis pas un mineur d’Ethereum, donc je ne peux pas parler de connaissances de première main. Mais il semble que le protocole original du gaz incitait les mineurs qui faisaient bien leur travail et recevaient de beaux bénéfices en récompense. Ainsi, se débarrasser de ce processus peut déclencher des conséquences inattendues.

On dirait presque qu’Ethereum va «se réveiller» économiquement, comme les enfants aiment à le dire. Bien que cela sonne bien sur le papier, cela peut ne pas bien fonctionner en réalité sur le long terme.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur ETH.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.